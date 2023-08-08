Ночь заводов в Челябинске 12 августа 2023: программа фестиваля

Фестиваль "Ночь заводов" покажет привычные индустриальные пространства под другим углом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заводы из 16 регионов России на одну ночь откроют свои двери для зрителей. Фестиваль «Ночь заводов» запустит на территориях 18 промышленных зон культурные события. Рассказываем, как пройдет Ночь заводов в Челябинске 12 августа 2023 года.

Площадкой фестиваля в Челябинске станет Челябинский трубопрокатный завод. Гости смогут увидеть индустриальное пространство с другой стороны, ориентируясь на композиторов-экспериментаторов начала 20 века, поскольку завод на одну ночь превратится в один гигантский музыкальный инструмент. Зрителям представят свето-звуковой театральный перфоманс. А сопровождать его будут звуки производства, из которых составили целые композиции. На площадке можно не только услышать уникальную музыку, но и стать автором своей мелодии в индустриальном стиле.

Ночь заводов в Челябинске пройдет 12 августа. Начало в 17:40. Запланировано 6 сеансов. Продолжительность одного сеанса: около двух часов. Последний сеанс начнется в 20:20 до 22:00.

Посетить Ночь заводов можно по адресу город Челябинск, ул. Машиностроителей, 21. Вход свободный, но нужна предварительная регистрация. Организаторы также отмечают, что необходимо взять с собой паспорт, поскольку спектакль будет проходить на территории действующего завода, где без предъявления документа посещение невозможно.

Отметим, что в соседней, Свердловской области, в список площадок фестиваля «Ночь заводов» попали Железоделательный завод Турчаниновых-Соломирских в Сысерти и екатеринбургское пространство «Заря».

Что такое «Ночь заводов»

Всероссийский фестиваль «Ночь заводов» – идейное продолжение онлайн-акции Уральской индустриальной биеннале современного искусства, проведенной в 2020 году. Фестиваль направлен на сохранение индустриального наследия России. Культурные мероприятия состоятся на территории российских заводов и других индустриальных объектов, в том числе шахт, электростанций, мостов. На этапе отбора заявки подали более 90 участников, из них команда «Ночи заводов» отобрала 18 участников, которые представят фестиваль в трех форматах: заводской запуск, завод-партнер, завод-гигант. В этот день все участники откроют двери своих промышленных предприятий для посетителей. Челябинск выступит в фестивале в формате завода-партнера. Участники этой категории устраивают спектакли-променады, созданные творческой командой по уникальным для каждого завода сценариям.

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