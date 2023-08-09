Министр социальных отношений Ирина Буторина: «Эти годы дали понять – все, что казалось невозможным, мы сделали»

Министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина на интервью в проекте «Женщины в большом городе» Фото: Егор ИВЛЕВ

На радио «Комсомольская правда-Челябинск» (95,3 FM) продолжается серия программ «Женщины в большом городе» – об успешных, ярких и энергичных жительницах Южного Урала. В этот раз гостем студии стала министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина. Вместе с ведущей программы – директором челябинского филиала медиахолдинга «Комсомольская правда» Екатериной Парфеновой они поговорили о том, как справляться с эмоциями в работе и как переключиться на позитив в непростых рабочих моментах.

- За время работы в Министерстве прошли многие сложные испытания – пандемию, а сейчас спецоперацию. Что для вас открыли эти годы?

- Когда приходишь на руководящую должность – это в принципе испытание, а для женщины – еще большее, ведь нужно доказать, что ты можешь сделать. И когда пришло время столкнуться с вызовами, одним из основных открытий для меня стала фраза: «Даже невозможное сделать возможно». Конечно, если правильно распределить ресурсы, поставить цели, если рядом есть хорошая команда. Эти годы дали понять – все, что казалось невыполнимым, невозможным, мы сделали. Это открытие внутренних ресурсов.

- А что делать, если что-то не получилось?

- Иногда перестает работать способ, которым мы решали задачи, поэтому начинаешь искать новые варианты. Наверное, синдром «отличника» не позволяет бросить дело на середине пути. Если не получается, задачу в сторону отодвигаем, чтобы можно было посмотреть с другой стороны, другим взглядом и найти другое решение.

- Вы всегда помогаете людям. А можете ли вы за решением вопроса подойти, например, к губернатору или вице-губернатору?

- Здесь абсолютно точно есть поддержка. Мы тесно работаем с первым вице-губернатором Ириной Гехт, и если у конкретной семьи действительно какой-то сложный вопрос, то мы помогаем его решать в плотном взаимодействии. Понятно, что внутри правительственной структуры сохраняется субординация, но все находит отклик. Есть стандарты оказания помощи, мер поддержки, есть ситуации, которые выходят из принятых алгоритмов работы и здесь требуется индивидуальный подход, и я рада, что руководители откликаются.

- А можно ли выступать в дискуссии с руководителями?

- Когда мы говорим о конструктивном диалоге, в процессе рассуждения – да, но я бы не сказала, что это спор. Это обмен мнениями о возможных решениях. В таких моментах самые верные решения и рождаются. Но опять же, что меня радует, так это то, что чаще всего мы на одной волне и это здорово, когда есть поддержка. Работать максимально комфортно.

- Вы практически все время проводите на работе. А если у вас здесь друзья?

- Так сложилось, что да, действительно есть близкие, друзья. Но так совпало, что мы пересеклись в рамках работы гораздо позже. При этом дружеские отношения внутри рабочих процессов не есть хорошо. Мы решаем здесь профессиональные задачи – есть руководители, коллеги. Я, кстати, не люблю слово «подчиненный», стараюсь его не использовать. Мы все – коллеги, а Министерство – это большая команда. Соцзащита – это не просто команда – это большая семья, в которой много сложностей, но есть и большая взаимная поддержка. Я рада, что есть возможность идти вместе в профессиональном плане к выполнению задач.

- А вы строгий руководитель?

- Наверное, я пытаюсь быть строгим руководителем в определенных моментах, но мне по своим внутренним установкам сложно быть жесткой. Да, есть ситуации, в которых нужно дать реакцию с точки зрений конструктивной критики. Но просто эмоционально, без подкрепления – это не моя история. То есть внутри коллектива должна быть конструктивная критика, и когда в отношении меня есть критика – это полезно для переосмысления подхода к работе. Но тут если говорим о критике, то максимально вежливой с уважением к коллеге. Просто безосновательно ругаться – это неправильно.

- Ирина Вячеславовна, если вы на каком-то мероприятии не улыбаетесь, вам кто-то неприятен? Можно вас как-то прочитать?

- Это вопрос с подвохом! Сейчас все тайны раскроем! Кто меня хоть как-то знает, может прочитать эмоции – хорошо это, или не очень, но на лице вся гамма эмоций есть. А вот что касается официальных мероприятий, улыбаться на них не всегда уместно. Хотя по жизни я достаточно улыбчивый человек, если вдруг вы не видите ее на моем лице, это не значит, что мне неприятно коммуницировать. Чаще всего, я просто задумалась о чем-то и кручу мысли в голове. Я дружелюбный человек и сказать, что буду обозначать дискомфорт в общении, не могу. Не обязательно, чтобы все в округе об этом знали. Такие вещи я стараюсь держать внутри.

- Это тоже такое проявление женственности. Даже улыбка всегда озаряет женское лицо. В работе у вас много коммуникаций со СМИ. Наверняка вам часто пишут и звонят. Как с ними выстраиваете работу?

- У нас интересное взаимодействие. В Министерстве есть пресс-служба, но многие журналисты обращаются напрямую, потому что знают номер телефона, или хотят согласовать эксклюзивный материал. Это правильное общение, потому что сразу понимаешь, в каком ключе и подача, и трансляция информации. Это не где-то с чьих-то слов, и не пресс-релиз переделали. Это тоже уже такой женский подход, когда по голосу слышишь эмоцию – мне понятно, коллегам понятно по интонации, что нужно. В этот момент нужно оставаться открытым.

Фото: Егор ИВЛЕВ

- Если кто-то вас «достает» постоянными вопросами, задачами, как вы на это реагируете?

- Интересное слово «достает». Бывает напряжение, когда понимаешь, что много задач, а внутреннего ресурса не хватает, чтобы обойти их без эмоций. Основную массу времени я провожу на работе, но у меня есть и личная жизнь, и семья, и близкие. Для меня очень важно не выдать негативную эмоцию кому-то, кто будет крайним в этой цепочке напряжения. Я стараюсь закрыться в ситуации одиночества, чтобы выпустить пар. Когда нужно отвлечься, то включаю музыку в наушниках, или гуляю по городу. У меня есть места силы в городском пространстве, чтобы побыть в тишине минут 20-30 и определенный ресурс внутри снова собирается. Если ситуация сильного напряжения, то я отправляюсь в бассейн. Вода вообще успокаивает – это мой личный терапевтический прием. Можно поплавать, просто побыть на берегу.

- Кто был вашим кумиром в юности?

- Это сложный вопрос, потому что сложно сказать о кумирах. У меня был пример, к которому я стремилась – это мои бабушка и мама – пример самоотверженности и самопожертвования ради семьи. На этих примерах я училась и многие черты моего характера именно благодаря им.

- Топ-5 вещей в вашей дамской сумочке?

- Первое, без чего абсолютно не обойтись – это пишущая ручка. Причем дорогая сердцу ручка с дарственной надписью от родителей. Она всегда со мной. Это мой талисман. Обязательно – косметичка. Красоту ничем не испортишь, но подправить иногда что-нибудь нужно. Обязательно с собой витамины. А еще фотографии моих родных – с ними никогда не расстаюсь и оберег, который мне подарила мама. Все остальное может меняться, но это всегда со мной.

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