На трассе М-5 в Челябинской области столкнулись пять автомобилей, есть двое пострадавших и один погибший

Среди попавших в ДТП машин есть автомобиль дорожной службы и фура. Фото: Трасса М5 Уфа - Челябинск / Vk.com

В Челябинской области на 1601 км трассы М-5 вечером 8 августа произошло ДТП с участием пяти автомобилей. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

— По предварительной информации, в результате ДТП один человек погиб и двое получили травмы, — прокомментировали в Госавтоинспекции.

На месте аварии работает 3 экипажа ДПС. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Очевидцы публикуют фотографии с места аварии. Среди попавших в ДТП машин есть автомобиль дорожной службы и фура. Причем последняя снесла ограждения и зависла над пропастью.

Фото: Трасса М5 Уфа - Челябинск / Vk.com

Фото: Трасса М5 Уфа - Челябинск / Vk.com

Обновлено в 21:43.

В региональной Госавтоинспекции рассказали подробности аварии, которая произошла на трассе М-5 в Ашинском районе.

— По предварительным данным, водитель КАМАЗа буксировал другой КАМАЗ на жесткой сцепке. Во время движения грузовик занесло, в результате чего он столкнулся со встречной ГАЗелью. После удара ГАЗель врезалась в большегруз МАЗ, который после столкновения совершил наезд на барьерное ограждение. КАМАЗ, продолжив движение, совершил столкновение со встречной Toyota Corolla, после чего съехал в кювет с последующим опрокидыванием, — уточнили в ведомстве.

В результате ДТП погиб 56-летний мужчина, который управлял ГАЗелью. Водитель и пассажир КАМАЗа с травмами доставлены в больницу.

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