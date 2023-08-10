«Я готов его отдать, забирайте»: медведь, которого обещали отдать в заповедник, уже 8 лет живет на пляже

Мишку обещали передать в заповедник еще 8 лет назад Фото: Иван АЛЕКСЕЕВ

На городском пляже «Каспийский берег» на Шершнях уже несколько лет работает странный живой уголок: неподалеку от лежаков и зонтиков стоит большая клетка, в которой живет медведь. Журналисты КП-Челябинск съездили в популярное место отдыха горожан и увидели, что выглядит зверь неважно: лежит, изнывая от жары, шерсть грязная, по полу нечищеной клетки разбросаны остатки еды.

«Комсомолка» писала о мишке еще в 2015 году: тогда челябинцы, обеспокоенные судьбой хищника, призвали экологов вмешаться в ситуацию. Осмотр показал, что животное чувствует себя неплохо, а владельцы выразили готовность передать его в заповедник. Однако с тех пор место жительства медведя осталось прежним.

В эфире радио «Комсомольская правда-Челябинск» (95,3 FM) ветеринарный врач и основатель приюта для диких животных «Спаси меня» Карен Даллакян рассказал, нарушают ли хозяева пляжа зоозащитные законы и почему за столько лет места в заповеднике для «каспийца» так и не нашлось.

— История этого медведя всегда «всплывает» именно в жару, когда люди массово едут на пляж. Начинается шквал обращений во все инстанции: прокуратуру, россельхознадзор, росприроднадзор, минэкологии — и к зоозащитникам, конечно, тоже. И мы туда неоднократно выезжали, — сообщил ветеринар, — к сожалению, за прошедшие годы вольер приобрел довольно непрезентабельный вид. Но условия содержания у него более-менее удовлетворительные: у него есть своя берлога, проведен специальный водопровод, из которого животное периодически обливают. В клетке стоит небольшая ванна — в ней мишка плескается в жару.

Главным аспектом Карен Даллакян назвал питание зверя и подчеркнул, что владелец кормит его хорошо и соблюдает правильный рацион. Не менее важно и то, что зимой медведь имеет возможность спать в берлоге, сооруженной для него внутри вольера.

Вид у косолапого не самый жизнерадостный Фото: Иван АЛЕКСЕЕВ

Медведь у хозяина пляжного кафе и лежаков появился законно: предприниматель получил малыша в подарок. Из-за необычного «блондинистого» окраса шерсти люди нередко принимали животное за белого медведя. Это происходит до сих пор и, конечно, сообщения от горожан поступают тревожные: «Белый мишка, приспособленный к холодному арктическому климату, жарится на южноуральском солнце!» Однако медведь все-таки бурый, просто относится к кавказскому подвиду, они от природы имеют светлый песочный окрас.

— Все годы, что прошли со времен первых визитов зоозащитников, хозяин животного говорит: «Я готов его отдать, забирайте». Но, к сожалению, сегодня ситуация такова, что медведи, живущие при кафе, у нас никому не нужны: нет специализированных центров для их содержания, — продолжает Карен Даллакян, — А у приютов для диких животных, таких, как наш, просто не хватает финансов для строительства вольеров настолько основательных, чтобы медведь не сломал стены и не вышел к людям. Я уже не говорю о расходах на обездвиживание и транспортировку.

Таким образом, приехать и забрать «пляжного» медведя можно хоть завтра. Но куда везти его потом — вопрос без ответа. Как отмечает ветеринар, есть гораздо более грустные истории таких животных, которые содержатся в ужасных условиях — например, на притравочных станциях, где их морят голодом и травят разъяренными псами, а клетки тонут в грязи. В таких случаях зоозащитники стараются как угодно изыскать средства, чтобы вызволить зверя. Но в случае с «Каспийским берегом» сообщество придерживается такого мнения: главное что животное кормят, за ним ухаживают, ему есть где поспать, попрыгать и поплавать.

— Облезлая клетка в данном случае не означает, что над медведем издеваются, — резюмирует Даллакян. И добавляет, что если найдется спонсор, готовый построить для мишки хороший вольер, например, в Челябинском зоопарке, «каспиец» переедет туда сразу, и никто не будет этому препятствовать.

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