После колледжа – в Росатом: в Озерске готовят специалистов для предприятий атомной промышленности

Студенты Озерского технического колледжа после окончания учебы устраиваются на предприятия атомной промышленности. Фото: Пресс-служба Озерского технического колледжа

В атомной отрасли до 2030 года Росатому понадобится порядка 350 тысяч новых сотрудников. Это серьезный вызов для колледжей и университетов. К счастью, в Озерском техническом колледже знают, как с ним справиться и подготовить для ведущих предприятий атомной промышленности высококлассных специалистов уже после 9 класса школы.

С 2022 года колледж присоединился к федеральному проекту «Профессионалитет» по направлению «Атомная промышленность». В учебный процесс интегрируются ведущие работодатели региона, а программы обучения строятся с учетом их кадровых потребностей. В Озерском техническом колледже учат студентов по востребованным профессиям ФГУП «ПО «Маяк». Основной акцент в обучении делают на практическую подготовку, поэтому занятия и студенческие стажировки проходят непосредственно на предприятии. Как результат – ребята быстрее адаптируются в рабочем процессе при дальнейшем трудоустройстве.

Современные лаборатории позволяют окончить колледж раньше срока. Фото: Пресс-служба Озерского технического колледжа

К слову, у лучших студентов есть возможность устроиться на ФГУП «ПО «Маяк» и другие предприятия Росатома сразу после окончания колледжа. А образовательные программы, мастерские и лаборатории колледжа, оснащенные современным оборудованием, позволяют сократить сроки получения диплома по специальности без потери качества.

Обучаются по направлению атомной промышленности в Озерском техническом колледже бесплатно. Приезжих студентов колледж заселяет в общежитие, предоставляет питание.

Кроме того, вне учебы студенты всегда могут найти, чем себя занять – в колледже проходят спортивные и культурные мероприятия, есть время для интересного досуга. А во время каникул можно трудоустроится в студенческие отряды.

Иллюстрация: Пресс-служба Озерского технического колледжа

Озерский технический колледж готов выпускать квалифицированных специалистов. Прием заявлений для поступления ведется до 15 августа. Времени осталось немного, поэтому решить нужно как можно скорее.

Подробная информация о поступлении в Озерский технический колледж размещена на сайте. Кроме того, всю информацию можно узнать в приемной комиссии колледжа по телефону: 8(35130) 7-16-69, электронной почте: priemoztk@mail.ru.

Приемная комиссия Озерского технического колледжа находится по адресу: 456783, Челябинская область, город Озерск, ул.Цветочная, дом 12, кабинет № 108.

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