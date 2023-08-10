Стань вторым Курчатовым: бесплатно получить профессию атомщика можно в Озерске

Колледж ОТИ НИЯУ МИФИ предоставляет студентам все возможности для получения профессии. Фото: Пресс-служба колледжа ОТИ НИЯУ МИФИ

Атомная промышленность сейчас стала одной из самых перспективных отраслей в мире. Получить специальность по данному направлению – значит, стать востребованным специалистом с высокой зарплатой и уверенностью в завтрашнем дне. Для этого у студентов Озерского технологического института НИЯУ МИФИ есть все возможности. При этом выбрать специальность можно уже после 9 класса. Но принять решение нужно скорее – до окончания подачи документов в колледж ОТИ НИЯУ МИФИ остались считанные дни. 15 августа – последний день приемной кампании.

С 2022 года колледж Озерского технологического института НИЯУ МИФИ участвует в федеральном проекте «Профессионалитет» по направлению «Атомная промышленность». Ребят обучают специальностям, которые востребованы на ведущем отечественном предприятии ФГУП «ПО «Маяк». А это значит, что лучшие студенты сразу после окончания колледжа трудоустраиваются на «Маяк» и в другие организации Росатома.

Колледж ОТИ НИЯУ МИФИ предоставляет комфортные условия для будущих атомщиков. Получить профессию можно совершенно бесплатно. А для иногородних студентов есть общежитие и питание. Опытные педагоги сопровождают и поддерживают ребят постоянно. Более того, уже с первых дней обучения у студентов есть практическая подготовка – занятия проходят на территории предприятий Росатома. В дальнейшем это помогает уменьшить срок адаптации выпускников после устройства на работу.

Скучать во время учебы в колледже тоже не придется – ребят ждут спортивные и культурные мероприятия, интересный досуг.

Во время каникул студенты могут заработать, колледж ОТИ НИЯУ МИФИ поможет в трудоустройстве.

Еще одно важное преимущество – модернизация материально-технической базы колледжа и внедрение новых учебных программ позволяют получить диплом на 1 год раньше.

Иллюстрация: Пресс-служба колледжа ОТИ НИЯУ МИФИ

Подробная информация о поступлении в колледж ОТИ НИЯУ МИФИ размещена на сайте. Кроме того, связаться по данному вопросу можно по телефонам приемной комиссии: 8(35130)7-05-56,+7(922)722-39-42, а также по электронной почте MVNazarov@mephi.ru.

Приемная комиссия колледжа ОТИ НИЯУ МИФИ находится по адресу: 456783, Челябинская область, город Озерск, ул. Студенческая, дом 7, кабинет № 163.

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