Думала, что делает доброе дело: 76-летняя челябинка стала курьером мошенников и забирала деньги у пенсионеров

Деньги мошенникам переводились через банкомат Фото: Андрей АБРАМОВ

Телефонные мошенники обманули в Челябинске 76-летнюю пенсионерку. Они заставили перевести ее 1 млн рублей сбережений, а потом сделали своим курьером.

Пожилая женщина обратилась в отдел полиции Ленинского района. Она рассказала, что ей позвонил мужчина, который представился сотрудником банка. Пенсионерке сказали, что ее сбережения находятся в опасности. Неизвестные оформили от имени челябинки нотариальную доверенность и тем самым получили доступ к деньгам в банке.

Пенсионерку уговорили перевести свои сбережения на безопасный счет. Ее помогли скачать приложение, зарегистрироваться в нем и активировать банковскую карту.

Далее женщина поехала в банк и сняла свои накопления. Деньги мошенникам она перевела через банкомат, используя приложение в телефоне при этом пенсионерка думала, что перечисляет средства на свой сберегательный счет.

На протяжении нескольких недель челябинка была уверена, что спасла свои накопления. Но затем ей вновь позвонили мошенники и сообщили, что есть еще пожилые люди, которые попали в похожую ситуацию. Они попросили пенсионерку посодействовать в оказании помощи.

Челябинке вызвали такси на определенный адрес, которого она не запомнила. Прибыв туда, она встретила на улице пожилую пару, назвала им кодовое слово, после чего ей передали деньги в сумме. После этого пенсионерка поехала к банкомату и перевела полученную сумму мошенникам.

Однако на этом все не закончилось. На следующий день аферисты вновь отправили пенсионерку к той же семейной паре на такси. И ей снова передали деньги, которые она также перевела мошенникам.

Далее челябинку попросили сделать то же самое еще по трем адресам. Все манипуляции осуществлялись тем же способом – через банкомат при помощи платежной системы на телефоне. В какой-то момент окружающие заметили, что та делает слишком много переводов, и поняли, что женщина стала жертвой мошенников.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, по факту происшествия возбуждено уголовное дело. Сейчас ведется поиск аферистов и тех, кто пострадал из-за их действий.

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