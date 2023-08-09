Футбол круглый год: в Челябинске начали строить крытый футбольный манеж

В будущем манеже под одной крышей будут тренироваться юные футболисты и профессионалы. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Этого много лет ждали спортсмены и болельщики: в Челябинске через два года появится первый в регионе крытый футбольный манеж. Его строительство началось по концессионному соглашению минспорта области и Челябинского цинкового завода. Полтора года понадобилось, чтобы сделать и согласовать проект, и уже сегодня рабочие начали рыть котлован.

В церемонии начала строительства приняли участие губернатор Алексей Текслер, генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов, именитые футболисты и легкоатлеты, ученики и тренеры спортшкол.

— Говорить о развитии региона невозможно без социальной инфраструктуры, и большие спортивные объекты являются ее частью, — отметил Алексей Текслер. — Объект уникальный для Челябинской области и для страны. Это крытый манеж с полноразмерным футбольным полем, зрительскими трибунами на 3100 мест и полноценным легкоатлетическим ядром из беговых дорожек. Все прыжковые дисциплины будут представлены. Манеж будет базовым для детско-юношеских спортивных школ, а также центром Российского футбольного союза. Помимо занятий для детей мы будем проводить крупные соревнования.

ЖДУТ ТРЕНЕРЫ И ДЕТИ

Тринадцатилетний воспитанник областной школы Максим Коптел играет в футбол, сколько себя помнит. С первых шагов начал тренировать дядя- футболист, а в 4 года уже приняли в секцию. Сегодня Максим — один из самых результативных нападающих: 13 голов за сезон, поэтому именно ему предоставили честь положить послание потомкам в капсулу в виде футбольного мяча. Поместят ее в холле нового здания, а вскроют через 25 лет.

— Стать профессиональным футболистом — моя мечта, — делится Максим. — И играть в клубе премьер-лиги. Через два года я еще успею позаниматься на крытом манеже.

Проект манежа реализует Челябинский цинковый завод. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Ждут новый объект и тренеры. Игорь Воробьев привез ребят на стройку, чтобы показать, где им предстоит заниматься.

— Давно ждем такой объект, — говорит тренер областной школы. — Уверен, что здесь будет все необходимое. Но не всегда материальная база имеет решающее значение, важны и морально-волевые качества. Наши ребята 2008 года рождения недавно играли в финале Первенства России: из 16 команд заняли 6-е место, оставили за собой московские «Локомотив» и «Динамо».

НОВЫЙ УРОВЕНЬ

Для торжественного начала строительства манежа в Челябинск приехал генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов. Организация следит, чтобы стадион соответствовал требованиям соревнований первой лиги.

— Создание условий, для того, чтобы заниматься спортом круглый год, особенно в климатических условиях России, — это очень важная задача, и создание подобного объекта, без преувеличения, позволит огромному количеству мальчишек и девчонок заниматься легкой атлетикой и футболом, — прокомментировал Максим Митрофанов. — Такие объекты в нашей стране — огромный дефицит.

Арена станет базовой не только для детских спортшкол, но и для футбольного клуба «Челябинск». Губернатор Алексей Текслер поставил задачу, чтобы не менее половины игроков были из Челябинской области.

СПРАВКА

Площадь крытого манежа составит 25,3 тыс. кв. м, высота — 35,75 м, размер футбольного поля — 105х68. Также объект будет включать беговые дорожки, сектора для легкоатлетических видов спорта. Трибуны будут рассчитаны на 3100 зрителей, отдельная трибуна предусмотрена для маломобильных групп. Это будет место для тренировок, проведения крупных соревнований и культурно-массовых мероприятий.