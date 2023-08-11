Жизнь по новым правилам: в Челябинске обсудили ключевой градостроительный документ

В кинотеатре Пушикина редко бывает так людно. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Необычайно многолюдно было 10 августа в челябинском кинотеатре имени Пушкина: в этот день там проходили публичные слушания по новым правилам землепользования и застройки (ПЗиЗ). Принятие нового документа вызвало широкий резонанс у активных горожан: обсуждения даже приходилось переносить на две недели, чтобы обработать все поступающие замечания и предложения — всего их насчитали свыше тысячи. Основной зал кинотеатра не смог вместить всех желающих принять участие в обсуждении, и в фойе был установлен телеэкран, на котором слушания транслировались в прямом эфире.

Принимать новые правила, по которым будет вестись строительство в Челябинске, потребовалось, поскольку в городе ранее были приняты новые основополагающие документы — стратегия развития и генеральный план. Председатель Челябинской городской Думы Андрей Шмидт во вступительном слове подчеркнул, что ПЗиЗ закрепляют и уточняют основные постулаты этих документов: город больше не будет прирастать окраинами, в нем совершенствуется зонирование пространств, появляется исторический центр, создаются условия для решения проблем с ветхо-аварийным жильем, формирования «экологического каркаса» города и появления новых общественных пространств: парков, скверов, набережных.

Спикер городской Думы Андрей Шмидт рассказал об исключительной важности документа. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Эти правила ни в коем случае не являются основой для принятия каких-либо сиюминутных решений. Это общественный договор между владельцами земельных участков и того видения развития города, которое закреплено в стратегии и генплане. Поэтому несправедливо будет полагать, что какой-то участок будет как-то использован без учета мнения его владельца, — отметил Андрей Шмидт.

Работа над новыми правилами землепользования заняла более года: ей занимались специалисты петербургского проектного бюро «Джи Динамика». Его представитель Сергей Комаристый пояснил: документ внесет существенные изменения в процесс развития городских пространств.

Подробно о новом документе рассказал представитель компании-разработчика Сергей Комаристый. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Новые принципиальные особенности ПЗиЗ — внедрение обязательного коэффицента озеленения (более 15 кв. м. на человека), актуализация карты градостроительных ограничений и территорий комплексного развития территорий, развитие исторического центра и рекреационных зон, большое количество видов нового зонирования, соответствующее федеральному законодательству, — отметил разработчик.

Выступили на слушаниях и представители экспертного сообщества, которые также участвовали в разработке новых правил. Сергей Пахомов, директор строительной компании «Голос.Девелопмент» подчеркнул: ПЗиЗ обеспечат большую открытость при согласовании проектов, возможности публичного контроля станут шире за счет большего разнообразия в зонировании — уже не возникнут ситуации, когда вместо социальных объектов построят очередную многоэтажку, а плотность застройки можно будет увеличить, не нарушая качество городской среды.

В слушаниях приняли участие как городские руководители, так и крупные девелоперы. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Если мы ратуем за то, чтобы город развивался, первое, что должно появиться — прозрачные и понятные для всех правила, — отметил депутат городской Думы Иван Горнов. — И предлагаемый проект является революционным для Челябинска, поскольку ни чиновники, ни застройщики не смогут злоупотребить своими действиями.

На некоторые поступившие обращения жителей по отдельным пунктам ПЗиЗ ответила врио главного архитектора Челябинска Ольга Никитина. Так, владельцы домов в поселках Колхозный и 1-й Плановый беспокоит изменившееся зонирование в частном секторе на вид использования под много- и среднеэтажную застройку. Изменить функциональные зоны возможно при корректировке генплана, которая происходит в настоящее время — до конца года жители могут подать в администрацию свои замечания, чтобы изменения были включены в обновленный документ.

Врио главного архитектора Ольга Никитина отвечала на вопросы по новым ПЗиЗ Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Острым вопросом в дискуссии стал Челябинский городской бор и территория в районе перекрестка улиц Лесопарковой и Худякова, где определили смешанную зону на участке, где находятся школа-интернат и стадион «Инга». Границы городского бора в новых ПЗиЗ останутся теми же, которые есть сейчас: их данный документ не регламентирует. Соответственно, никаких планов по застройке бора не существует — городские власти не имеют полномочий давать такие разрешения. А опасения по поводу возможной застройки стадиона развеял председатель городской Думы Андрей Шмидт: он заявил, что ничего подобного не планируется — «Инга» является украшением города и отвечает целям стратегии, направленным на развитие в Челябинске спорта.

На слушаниях было жарко во всех смыслах. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Дискуссии в обсуждениях вспыхивали и по вопросам, которые непосредственно к новым правилам землепользования отношения не имели: например, жительница частного сектора на Российской потребовала на слушаниях снести ее дом и предоставить ей квартиру. Все вопросы, которые прозвучали по существу обсуждения, комиссия пообещала учесть в доработке проекта документа.

— Мы сейчас в середине пути — подчеркивает Андрей Шмидт. — Публичные слушания для того и проводятся, чтобы собрать все предложения общественности в очном режиме для того, чтобы затем с ними работать и вносить изменения в проект ПЗиЗ.

Вступят в силу новые правила землепользования и застройки не раньше конца августа. Утвердить документ должны на очередном заседании депутаты Челябинской городской Думы.

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