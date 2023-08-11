Школьница обвинила учителя из Челябинска в изнасиловании на кладбище

Максим М. работал учителем русского языка и литературы. Фото: из соцсетей

Ученица начальной школы из деревни Касарги Челябинской области обвинила в изнасиловании учителя. 33-летний Максим М., который преподает русский язык и литературу в одной из школ областного центра, посадил девочку в свою машину и увез на кладбище.

– В Касаргах сегодня девочка шла из магазина домой по дороге. Подъехала машина белого цвета и девочку туда затащили. Около кладбища водитель кого-то напугался и выбросил девочку, – рассказывают жители деревни.

В Следственном комитете Челябинской области также подтвердили, что преступление было:

– Возбуждено уголовное дело, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ту самую машину искал отец девочки – ездил по деревне и просматривал камеры на домах. Местные говорят, что и раньше замечали человека на белой машине, который заманивал детей конфетами и котятами.

Источник КП-Челябинск сообщил, что Максима М. задержали.

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