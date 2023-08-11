Просидел 12 часов в аэропорту: инвалид выиграл суд у авиакомпании, которая не пустила его в самолет

Челябинец получил право на компенсацию в 50 тысяч, но обжалует это решение. Фото: предоставил Иван Вершок

Житель Челябинска Иван Вершок, несмотря на особенности здоровья — он с детства страдает ДЦП и передвигается на электрической инвалидной коляске — ведет активный образ жизни. Любитель электронной музыки, он превратил свое средство реабилитации в диско-машину, а также выступал в ночных клубах с DJ-сетами. С приличной частотой он перемещается по стране, в том числе, летает самолетами.

Но в марте этого года в московском аэропорту Шереметьево с мужчиной произошел неприятный инцидент — сотрудники авиакомпании «Победа» отказали ему в посадке на рейс до дома. Причиной стал аккумулятор его коляски — технический специалист сказал, что он слишком мощный для того, чтобы с ним летать: 1800Wh вместо разрешенных 300Wh. Ивану пришлось позвать на помощь друзей, которые его провожали.

Иван Вершок, несмотря на свой недуг, часто летает Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Ему купили билет на рейс «Аэрофлота», но ждать возвращения домой ему пришлось 12 часов. Все это время он провел в аэропорту, сидя в коляске, и испытывал сложности даже с тем, чтобы сходить в туалет. «Аэрофлот» пустил его в самолет без нареканий — просто отключив провода от клемм аккумулятора.

Вернувшись, наконец, в Челябинск, Иван потребовал возместить стоимость перелета, но «Победа» выплатила лишь половину суммы. Тогда челябинец подал на перевозчика в суд — он требовал с него 10 млн рублей компенсации морального вреда. Заседание по иску прошло 11 августа в Курчатовском районном суде Челябинска.

В суде между сторонами разгорелась дискуссия. Фото: КП-Челябинск

Представитель авиакомпании настаивал на том, что мужчина был осведомлен о правилах перевозки, поскольку при покупке билета нажал соответствующую галочку на сайте. Перевозка мощных батарей в салоне воздушного судна запрещена федеральными авиационными правилами, касающимися опасных грузов, поскольку такие элементы пожароопасны. Кроме того, по словам юриста «Победы», отказано было лишь в перевозке батареи от коляски, а не самого клиента.

На это резко возразил Евгений Краус, директор благотворительного фонда «Кронос», куда Иван Вершок обратился за помощью, и который представлял его интересы в суде. Он пояснил, что без батареи человек, пользующийся электроколяской, становится обездвиженным и беспомощным.

— Вы подвергли человеческую жизнь опасности! — заявил Евгений Краус в зале суда представителю «Победы». — Отказав человеку на электрической коляске в провозке батареи, вы, фактически, отказали ему и в перелете. Если, например, я предложу вам покинуть этот зал, не пользуясь ногами, что вы будете делать? Ползти?

Интересно, что Иван прилетел в Москву рейсом все той же «Победы» на той же коляске с той же батареей — и никаких проблем при посадке на рейс в Челябинске у него не возникло. Однако юрист авиакомпании заявила, что это не может считаться оправданием нарушения.

Тем не менее, суд встал на сторону потерпевшего: иск был удовлетворен частично. Авиакомпания «Победа» должна будет выплатить Ивану Вершку компенсацию, но размер ее существенно меньше изначальных требований — 50 тыс. рублей плюс еще 25 тысяч — штраф в его же пользу. Представитель Ивана пояснил, что это его не устраивает, и решение суда будет обжаловано.

— Жизнь Ивана была подвергнута опасности, мы увидели полнейший непрофессионализм в действиях сотрудников авиакомпании. Считаем, что объявленная сумма компенсации ни на йоту не равна тому, что Иван испытал, проведя 12 часов в коляске в аэропорту. Обязательно будем подавать апелляцию, — прокомментировал КП-Челябинск Евгений Краус.

Представитель авиакомпании «Победа» от комментариев отказался.

Добавим, что проверку инцидента проводили прокуратура и Следственный комитет. Однако уголовное дело о нарушении прав с угрозой жизни и здоровью, возбуждено не было. С этим не согласился депутат Челябинской городской думы Владимир Корнев, который занимается защитой прав инвалидов.

— Мы будем выносить эту историю на федеральный уровень, поскольку были нарушены федеральные законы, статьи Конституции, поручения майских указов президента. Налицо факт дискриминации Ивана по признаку ограниченных возможностей, — подчеркивает Владимир Корнев. — Инвалидная коляска — это, по сути, часть его тела, без нее он нежизнеспособен. Возмутительно, что авиакомпания не пошла в этой ситуации навстречу Ивану, несмотря на то, что у нас декларируется социальное государство и тратятся большие деньги на создание доступной среды.

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