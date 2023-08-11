Два старинных здания на челябинской Кировке собираются внести в список объектов культурного наследия

Дом купца Комольцева был построен в 1897 году. Фото: комитет охраны объектов культурного наследия Челябинской области

В Челябинске собираются включить в реестр объектов культурного наследия два старинных здания, расположенных на пешеходной части улицы Кирова. Об этом сообщили в региональном госкомитете охраны ОКН.

— В комитет поступили акты государственной историко-культурной экспертизы на здания в Челябинске, которые расположены по улице Кирова - дома 94 и 98, — уточнили в ведомстве.

На улице Кирова, 98 находится полукаменное двухэтажное здание, которое было построено в 1897 году. В дореволюционное время оно принадлежало челябинскому купцу 2-й гильдии Василию Петровичу Комольцеву. Семья торговца имела здесь два магазина: в одном продавались сельскохозяйственные машины и инвентарь, во втором – посуда, фарфор, хрусталь и самовары. В здании также находились конторские помещения, в которых работали сотрудники «Общества попечения о начальном образовании». Членом правления этой культурно-просветительской организации являлся сын Василия Комольцева – Павел.

В начале 2000-х годов в здании была проведена масштабная реконструкция. Однако эксперты ОКН считают, что «Дом купца В.П Комольцева» сохранил свою градостроительную и культурную ценность.

Второе здание находится на улице Кирова, 94. Точная дата строительства неизвестна, но предположительно это было сделано в 1882-1888 годах. Двухэтажный полукаменный дом принадлежал купцу Ивану Андреевичу Иванову. В доме размещались портновская мастерская, магазин готового платья Литовского, часовая лавка Макашкина, а также меблированные комнаты «Сибирские».

В начале 2000-х годов в «доме купца И.А. Иванова» тоже прошла реконструкция. Рабочие в ходе ремонта смогли сохранить архитектурные особенности старинного здания.

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