По центру Челябинска с компасом и картой: в городском бору прошло первенство России по ориентированию

Проливной дождь добавил драйва участникам первенства России по ориентированию в Челябинске. Фото: Анна Оводова

Как не заблудиться в центре Челябинска? На этот вопрос ответили участники недавнего первенства России и Всероссийских соревнований по спортивному ориентированию, который завершился в столице Южного Урала. Юные мастера компаса и карты фактически приняли эстафету у легкоатлетов, которые накануне на стадионе им. Елесиной разыграли награды чемпионата России.

Ориентировщики стартовали со стадиона им. Елесиной. Фото: Ринат Гатаулин

Более 800 ориентировщиков в возрасте от 14 до 24 лет из 34 регионов страны — от Калининграда до Хабаровска в течение трех дней состязались в центре мегаполиса. Больше полусотни судей и волонтеров…

В первенстве страны и Всероссийских стартах приняли участие более 800 ориентировщиков из 34 регионов России. Фото: OrienTeam

Площадкой для соревнований, кто лучше в беге с компасом и картой, стал Челябинский городской бор. Ожесточенная борьба за метры и секунды развернулась в трех видах программы — на классической дистанции, в спринте с общего старта и эстафетных гонках. Проливной дождь, который обрушился на Челябинск в первый день состязаний, только добавил драйва участникам.

Сразу отметим, что южноуральцы завоевали на родной земле 12 медалей различной пробы в личном и эстафетном зачетах — по пять золотых и серебряных, а также две бронзовые награды.

Команда Челябинской области. Фото: Ринат Гатаулин

ЛЕС В ЦЕНТРЕ ГОРОДА

Один из лидеров команды Санкт-Петербурга, которая, к слову, привезла из Челябинска в Северную столицу также большое количество медалей, равно, как и сборная Ленинградской области, Дмитрий Рослов отметил прекрасное проведение соревнований. Кстати, зоны старта и финиша были организованы на стадионе им. Елесиной и на Площади науки у памятника Курчатову.

Участники первенства России по ориентированию финишировали на стадионе им. Елесиной. Фото автора

— Самый настоящий лес в центре мегаполиса — это уникальное явление. До места старта мы добирались фактически пешком, — говорил Дмитрий Рослов. — С главного проспекта города убегаешь в лесной массив. Я такого нигде не встречал. И сама местность тоже очень интересная. Преимущественно хвойный и березовый лес, много «зеленки», тропинок. С одной стороны здесь можно развивать приличные скорости, учитывая, что нет гор, а с другой, — нужно всегда контролировать путь движения, сверять свое местоположение по карте, чтобы не запутаться в лабиринте дорожек и зарослей. Челябинцы смогли организовать соревнования так, что каждый старт для нас был, как настоящий спортивный праздник. Мы успели и побегать в лесу и посмотреть ваш город. Все здесь очень понравилось. У вас, на мой взгляд, одновременно и современный и очень уютный, теплый, душевный город.

Сборная Санкт-Петербурга стала победителем эстафеты. Фото автора

«ВКЛЮЧАТЬ» ГОЛОВУ И НОГИ

В столицу Южного Урала приехали все сильнейшие спортсмены России, в том числе, и представители главной и юниорской команды страны. Кстати, по итогам этих соревнований спортсменам будут начисляться рейтинговые баллы для формирования сборной команды России.

На церемонии награждения, которая прошла у главного корпуса ЮУрГУ, министр физической культуры и спорта Челябинской области Александр Гриб подчеркнул, что Южный Урал — это прекрасный край, где могут и умеют проводить и международные и всероссийские соревнования на самом высоком уровне.

Министр спорта Александр Гриб наградил лучших ориентировщиков. Фото Рината Гатаулина

— Спортивное ориентирование — интересный, увлекательный вид спорта, где нужно грамотно оценивать ситуации на карте и на местности, принимать правильные решения, «включать» и голову и ноги. Ориентирование на местности является и прикладным видом спорта. Челябинск впервые принимает первенство России. Мы проводим и готовы проводить такие масштабные старты, — подчеркнул Александр Гриб.

Карта и компас - главные помощники ориентировщика. Фото: Ринат Гатаулин

В рамках награждения спортсменов были отмечены и ветераны южноуральского ориентирования. Их также наградили и вручили памятные подарки.

СВОБОДА ДВИЖЕНИЯ И СВЯЗЬ С ПРИРОДОЙ

Один из лучших ориентировщиков Челябинской области, победитель и призер первенств мира и Европы, национальных чемпионатов Артемий Дорма, комментируя итоги первенства страны, сказал, что конкуренция была очень высокая. Любая ошибка в ориентировании сразу отбрасывала претендентов на медали на более низкие места в протоколе.

Артемий Дорма завоевал две награды на первенстве России. Фото: Анна Оводова

Артемий после финиша был не прочь порассуждать и о философии избранного вида спорта.

— В свое время многократный чемпион мира по летнему ориентирования француз Тьерри Жоржу отмечал, что важно суметь понять красоту этого спорта. Это связь с природой, свобода выбора движения, — рассуждает Артемий Дорма. — В этом главное отличие ориентирования от беговых видов легкой атлетики, где всегда есть только один путь — круг длиной 400 метров. В любой точке планеты. В ориентировании же ты никогда не знаешь, что ждет тебя за следующим поворотом в лесу. Конечно, прогнозируешь свой путь движения, «смотришь в будущее», встречаешь по пути «маяки-ориентиры», но неожиданностей хватает и с этим надо уметь успешно справляться. И притом на довольно большой скорости. Каждый старт или тренировка — это новый опыт, который движет тебя вперед, это что-то действительно уникальное. Постепенно, я тоже начинаю понимать, что мне нравятся не только сами соревнования, а ориентирование как таковое.

На счету челябинских ориентировщиков больше десятка наград. Фото автора

В возрастной группе до 17 лет челябинцы выиграли золотые медали в эстафете. Фото автора

Команда Челябинской области стала серебряным призеров в элитном эстафетном забеге. Фото автора

Челябинские девушки на верхней ступени пьедестала почета в эстафете. Фото автора

СТАРТЫ БЕЗ СУДЕЙ

Кстати, ориентировщики стали едва ли не первыми в стране, кто начал применять электронную систему отметки контрольных пунктов (КП) — специальным чипом на станции, связанную с GPS-навигацией. Все это позволяет в режиме реального времени передавать на финиш текущие результаты и отметки на КП. После финиша спортсмен сразу получает распечатку, где указывается результат, средняя скорость по дистанции и время затраченное на преодоление расстояния от одного КП к другому. В этой связи Заслуженный тренер России из Озерска Андрей Акимов справедливо заметил, что в ближайшем будущем, благодаря такой системе «старт-финиш» ориентирование может обходиться и без судей, или с самым минимальным их количеством.

Ориентировщики заканчивают дистанцию по финишной станции электронной отметки. Фото: Ринат Гатаулин

ДЛЯ СПРАВКИ

На счету южноуральских спортсменов 12 наград в личных и эстафетных гонках, завоеванных в рамках первенства страны и Всероссийских соревнований. В личных стартах золотую и серебряную медаль завоевал Михаил Безганс (до 17 лет). «Золото» также на счету Анны Мастриковой (до 15 лет). Вторыми также стали Виктор Королев (до 15 лет) и Даниил Сорокин (до 24 лет). Третьи места в личном зачете у Даниила Сафонова (до 19 лет) и Артемия Дормы (до 24 лет).

Триумфом челябинцев закончились эстафетные состязания, где наши спортсмены пять раз поднимались на пьедестал почета — три золотых и две серебряных награды. В своих возрастных группах первые места заняли Степанова Мария, Семенова Александра, Мастрикова Анна, Кузнеченкова Елизавета, Моргачева Валентина, Сербина Полина, Безганс Михаил, Вахтин Петр, Горбанев Данила. Серебряные награды у Рахманкуловой Алисы, Мосиной Елизаветы, Санниковой Полины, Быкова Данилы, Сорокина Даниила и Артемия Дормы.

КСТАТИ

В первенстве России и Всероссийских стартах в Челябинске приняли участие и юные спортсмены из Республики Казахстан. Это придало соревнованиям статус международных. Команда во главе с тренером Сергеем Десятовым приехала в Челябинск из Северо-Казахстанской области. И, как отмечает наставник, такие визиты на Южный Урал они с удовольствием возобновят.

В стартах в Челябинске участвовали и ориентировщики из Республики Казахстан. Фото автора

— Пандемия несколько затормозила такие поездки в Россию. Но сейчас все возвращается, — рассказал Сергей Девятов. — Тем более у вас не только в горной части, но и в центре мегаполиса такой прекрасный бор различными видами растительности, обилием «зеленки», дорожек и тропинок! В декабре-январе мы снова планируем приехать в Челябинскую область на тренировочные сборы и на Всероссийские соревнования, которые пройдут в Златоусте.

К слову, ориентировщики из Казахстана на стартах в Челябинске также вошли в число лучших в своих возрастных группах.

Для многих ориентирование стало любимым видом спорта. Фото Ринат Гатаулин

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