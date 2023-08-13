Инсталляции из угля и картины-ребусы: чем удивляют современные художники из Челябинска

Челябинские авторы исследуют индустриализацию, экологию, русский язык и другие аспекты жизни Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Кому-то для вдохновения нужно объехать весь, а кто-то находит его в кусочках угля из закрытых шахт по Челябинском. Какие темы исследуют художники Южного Урала и в каких техниках они работают? Недавно мы рассказывали о поддержке современного искусства в Челябинске. На этот раз корреспонденты КП-Челябинск пообщались с авторами и узнали, как они работают.

О ГОРОДЕ С НАУКОЙ

И первая встреча у нас состоялась с молодой художницей, резидентом открытой мастерской «Цоколь» Миленой Миковой.

Ее «точкой входа» в искусство стала абстракция. Сейчас же Милена — художник-исследователь — занимается объемным проектом по индустриализации на примере Коркинского разреза, непосредственно — поселка Роза, и воплощает это в искусство. Художник-исследователь работает через интервью с людьми, непосредственно связанными с проблемой, изучение документации и архивов, а также так называемые полевые исследования — прогулки по месту, наблюдение и, как результат, ценные художественные и информативные находки.

Челябинский тотем (слева). Кубы — это то, что добывается в области: гранит, железо, мрамор и гипс Фото: из архива героя публикации

— Я изучаю индустриализацию в отношении человека в ней. Вообще самое главное для меня — это фигура человека, его личные переживания, проблемы, — рассказывает Милена Микова.

Одной из тем в проекте художница выделяет детство. к изучению этого аспекта сподвигла историей, которая произвела на Милену сильное впечатление:

— Проводила полевое исследование и увидела, как дети играли киркой, будто они шахтеры. Но они не могли подсмотреть это у родителей, потому что шахта давно закрыта. Может быть, это были дедушки или даже прабабушки, прадедушки. И это меня так поразило! Начала размышлять о том, что ребенок сам добыл себе игрушку: он бьет киркой и в этом плане создает ее сам, как человек самостоятельный, независимый.

Так, появились игрушки из угля, которые сейчас выставлены в Екатеринбурге. Среди них можно заметить грибочек, домик, колодец, лодочку.

Одна из работ Милены Миковой — фото карьера с нанесенными на него объектами из бумаги и угля Фото: из архива героя публикации

Одна из работ Милены, выставляющаяся в челябинском Доме фотографов, представляет собой фото карьера и нанесенными на него объектами из бумаги и угля.

— Черные квадратики — это метафора, обозначающая, что уголь вышел за пределы карьера. Он влияет на жизни людей — они ностальгируют по времени, когда город был полностью шахтерским. А цифры — это геолокация поселка Роза. Ниже — объекты, которые ассоциировались с поселком, — рассказывает художница.

Также Милена признается: однажды она поняла, что у Челябинска нет тотема. Так, она создала скульптуру из четырех кубов 16 на 16. По ее словам, кубы — это то, что добывается в области: гранит, железо, мрамор и гипс. Отдельная же уникальность работы в том, что составные ее части изготовили заводы Челябинска.

Игрушки из угля Милены Миковой: грибочек (слева) и домик. Фото: из архива героя публикации

Милена Микова также участвует в нескольких программах. Ее проект вошел в тройку лучших «ГорЛаба» от Винзавода в Москве. А подготовка к «Полету», изучающему идентичность Челябинска, и разработка маршрута «Комунны — Пушкина» для еще одного московского конкурса в самом разгаре.

— Воск у меня ассоциируется с чем-то теплым, мягким и добрым. И эта надпись, можно сказать, с соучастием — чтобы каждый человек пришел и почувствовал, что он дома, — отметила Милена, показывая выложенную ею надпись «я дома» цветными буквами из воска. — Я поняла, что буду заниматься позитивизацией стрит-арта, чтобы мои работы приносили тепло человеку.

ВСЕ ОНИ — ЖИВЫЕ

Следующая героиня — заслуженный художник, преподаватель и член Союза художников Челябинской области Любовь Серова.

Она окончила факультет станковой графики в художественном институте в Красноярске и работает в ней по сей день. По ее стопам также пошла и дочь художницы Дарья Серова. Недавно в Магнитогорской картинной галерее прошла их совместная выставка.

Любовь Серова. Фото с открытия выставки в Магнитогорске Фото: из архива героя публикации

— Стиль, конечно, меняется, мы же не стоим на месте. И в этом плане мне в графике нравится ее мобильность, разнообразие техник и технических приемов. В уникальной графике — акварель, пастель, акрил смешанные техники и другое. В печатной — монотипия, ксилография, литография, линогравюра и т. д. — бесконечные возможности! Выехала на природу, решила: «Вот это буду в карандаше делать!». А где-то задаю себе вопрос: хочу ли я сделать это в цвете? Экспериментирую. С фактурами работаю, — рассказывает Любовь Серова.

В творчестве художницы преобладают природные и деревенские образы. Сама она объясняет это тем, что «выросла там — ездила к своим бабушкам, посчастливилось это запомнить, прочувствовать». Но и бытовые вещи у нее «живут» на бумаге:

— Для меня они все живые. Кто-то заходит в мастерскую и говорит: «Ой, сколько предметов. Тебе не много?». Нет, мне нравится, они такие все разные! Раньше у меня была другая мастерская. И солнце порой так заплывало — и поплыло по предметам. И если ты успел что-то заметить — это уже новый, совершенно живой образ.

Любовь Серова часто изображает бытовые вещи. Работа «Тайны старого чемодана» Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Однако солнце, бегущее по предметам, скоротечно. И хотя камера позволяет зафиксировать момент, Любовь признается, что желательно все же держать его в памяти. А еще лучше — «набросать, пусть и на скорую руку». Так, можно избежать разного рода искажения деталей и объемов, да и запечатлеть проживаемую эмоцию.

Помимо природы и быта в искусстве Любови встречается социальный аспект. Листая папку с цветными работами, она вспоминала, как создавалась серия, вдохновленная стихийными рынками в Омске:

— Благо, мне и «охотиться» за ними не приходилось, все под окнами было. И все сезонно: цветы пошли — лилии продают, тыквы пошли — тыквы продают. И меня так это все захватило — старая гвардия наша, которая не боится ни жары, ни солнца. А мимо женщины с алоэ я бежала, — Любовь сделала акцент на одной из картин. — Она сидела в стороне — кадр из фильма крупным планом. Народ несется мимо нее. Тут — рынок. Там — вокзал. И на лице этой одиноко сидящей женщины такое отчаяние и безысходность — целая судьба. Такие случайно подсмотренные моменты надолго врезаются в память.

Любовь Серова «Прогулки по Троицку» Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Выставки Любови Серовой проходят регулярно. А работы, и даже серии работ, часто выходят стихийными. Некоторые пишутся разом, а некоторые ждут своего часа и порой посещают художницу во снах.

— Как-то я сделала две работы с белым фарфором. Смотрю и думаю: серия пошла. Предметы добавляются. И у меня есть мечта — эту серию продолжить. Мысленно я пока кружу, есть много идей, на которые порой очень хочется найти время.

МУЛЬТИМЕДИА В ИСКУССТВЕ

Держась намеченного курса, посетим еще одного неординарного челябинского творца Эдуарда Фадюшина — digital-художника, переосмысляющего окружающий мир в совершенно новых техниках. В воплощении идей в реальность ему помогают компьютерные программы.

По словам Эдуарда, подобный подход к мировосприятию и переработке его в сознании еще век тому назад подходили художники-сюрреалисты. Тогда стиль развивали живописцы Сальвадор Дали, Луи Арагон и Ив Танги. А источником вдохновения становятся путешествия по миру, из которых художник привозит основы для своих работ.

Мастер-класс Эдуарда Фадюшина по созданию работ в стиле «атмосферной сюрреалистичной пластики» на выставке «Столкновение реальностей» в Публичке Фото: Егор ИВЛЕВ

— Я пользуюсь современными методами рисования своих произведений. Основа — компьютер. Поэтому назрела потребность переименовать сюрреализм под свой стиль и направление — «атмосферная сюрреалистичная пластика». Это связано с тем, что в программах я использую плагин пластики.

Мультимедийные средства, как известно, находятся в постоянном развитии. Это и открывает новые горизонты для современных художников.

— Планирую усложнять свой стиль и образы в моих произведениях, хотя уже и так во многом я это сделал. Например, в таких работах, как «Триптих — Безумная реальность». Но и средства, которые я использую, дают огромную возможность для поля творческой деятельности! — отмечает художник.

Сейчас у Эдуарда проходит выставка в Публичной библиотеке. Недавно завершила работу большая экспозиции в мультимедийном парка «Россия — моя история» в Казани.

Выставка Эдуарда Фадюшина в мультимедийном парке «Россия — Моя история» в Казани Фото: Эдуард ФАДЮШИН

— В Казани заинтересовались моими работами после того, как прошла выставка челябинском парке «Россия — моя история». 50 работ разместили в большом павильоне, разделенном на 11 частей, каждую разделили по цвету и настроению. Ты ходишь по нему как по цифровому лабиринту. Мультимедийные парки «Россия — Моя история» — отличные площадки для цифрового искусства, такие выставки позволяют сразу установить высокую планку, — отмечает Эдуард Фадюшин.

Также работы художника принимают участие в двух групповых выставках, которые сейчас проходят в английском Брайтоне и столице Грузии Тбилиси.

ШЕДЕВРЫ ИЗ МЕШАНИНЫ

Художница Лена Борисова пришла в изобразительное искусство не столь давно. Прежде она была журналистом, членом Союза и даже главным редактором. Недавно у нее прошла необычная выставка «Ангельский алфавит от О до Ё» — картины-ребусы, полные ярких красок и таинственных смыслов. Среди ангельских образов Лена Борисова спрятала символы русского алфавита.

— Я начала учиться со стиля под названием скетчинг. Это достаточно быстрые наброски. Есть еще такая штука, как леттеринг, но это больше не про писание, а уже больше про рисование букв, где из конкретной фразы можно сделать картинку. В обязательном порядке учила академический рисунок, а также работала с акрилом, — рассказала о стремительном развитии мастерства и карьеры Лена.

Выставка Лены Борисовой «Ангельский алфавит от О до Ё». Фото: Челябинская областная научная библиотека

В том числе художница отметила, что увлечена всеми освоенными стилями в равной степени.

— Когда я работаю, вдохновение будто само приходит ко мне. Есть даже техника в акриле, когда придумываешь себе серию, берешь лист бумаги, всячески зарисовываешь его невпопад красками, а потом сидишь и смотришь, что там проявится. Кто-то увидит просто мешанину красок, но у тебя в голове уже будет подсказка, как смотреть, — объяснила Лена Борисова.

Лена Борисова увлечена всеми освоенными стилями в равной степени Фото: Из личного архива героя публикации

Не так давно она занялась новой техникой — мозаикой. Побывавшая на одной из предыдущих ее выставок «108 девушек думают о жизни» мозаистка Татьяна Сусь предложила сделать этих девушек из мозаики. По словам Лены, ее совет лег ей на душу, и уже сделано несколько картин.

Недавно Лена Борисова занялась новой техникой — мозаикой. Фото: Челябинская Областная Научная Библиотека

— Поскольку я взаимодействую с галереей «Историст», мы рассматривали идею сделать выставку мозаичных работ именно в ней. Вот только лето не является самым лучшим временем для выставок.

О ЛИЧНОСТИ И ЕЕ БОРЬБЕ

Челябинск не заканчивается Челябинском. Так, многие местные художники выставляются и работают не только в своем городе, но и в других, в том числе в столице. Одна из таких художниц — Ольга Гражданкина, работающая преимущественно в техниках печатной графики.

Проект Ольги Гражданкиной «Без воздуха». Фото: художник Гражданкина Ольга/vk.com

Она является резидентом мастерской Пиранези LAB и работает в технике шелкографии. Ольга живет и работает находится в Москве.

— Мои проекты по большей части посвящаются людям, а точнее — личности. Но был ряд работ на экологическую тему, например, объекты «Челябинская Венера» и «Модные аксессуары», инсталляция «Без воздуха». Я бы сказала, что меня интересуют сложные социальные темы и как в различных критических обстоятельствах себя ведет человек. Причем мне интересен именно тот, кто борется с обстоятельствами, скажем, человек побеждающий — личность, — поделилась своими творческими ориентирами Ольга Гражданкина.

Художница также рассказала нам о том, как «миксует» стили и чему отдает предпочтение в своей творческой практике:

— Центральным медиумом в моей практике я вижу графику. Я всегда буду в первую очередь художником-графиком. Но работа с объектом и видео для меня тоже очень важна. Часто в моих проектах графика, видео и объект выступают как равноценные медиумы.

Сейчас Ольга занята новым проектом, в котором традиционно главенствующая роль отдана человеку. Подробнее о нем станет известно позднее. Тем не менее художница пообещала посетить родной город и воочию показать ему этот проект.

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