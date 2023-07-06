«Они — культурный код нашего региона»: как в Челябинске поддерживают современное искусство

В Челябинске можно выставить не только холст-масло, но и цифровое искусство Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Челябинск уверенно уходит от «сурового» стереотипа. В городе проходит множество событий культурных событий на любой вкус. Как развивается современное искусство — одно из самых популярных направлений у молодежи и какую поддержку оказывают начинающим авторам? Корреспондент КП-Челябинск посетила выставочные пространства и пообщалась с их руководителями и кураторами.

Живо о живом

Государственный исторический музей Южного Урала, или более привычный слуху челябинца — Краеведческий уже внешне выделяется двумя застекленными башнями. На площадке возле музея то и дело проходят различные перфомансы и мастер-классы. Несмотря на название, в музее рассказывают не только о старине, а можно сказать каждый год создают новую культурную историю. Ежегодно в Историческом музее проходит Фестиваль современного искусства «Дебаркадер», организованный, как признаются работники музея, чтобы показывать разные направления живого современного искусства.

Сотрудники музея между собой называли «дебаркадером» цокольный этаж. Он стал не только местом для современного искусства, но и дал название фестивалю. Фото: пресс-служба музея

А о том, чем еще занимается Краеведческий в сфере современного искусства и как поддерживает его деятелей, рассказала нам искусствовед и сотрудник выставочного отдела Марья Аникина:

— Помимо фестивальных мероприятий художники Челябинска в течение года регулярно участвуют в музейных выставках, чаще всего групповых, или в составе тематических. Требования к произведениям, как правило, одинаковые для всех, критерии общепонятные. В первую очередь важна уместность в контексте конкретной экспозиции, остальное — вторично. Многое зависит от конкретной выставки, ее темы, задач, формата. Поэтому чаще всего кураторы целенаправленно приглашают тех или иных авторов.

На фестивале «Дебаркадер» задействуют не только музей, но и площадки под открытым небом. Фото: пресс-служба музея

В «совриске» бы не потеряться

Музей изобразительных искусств известен своими масштабными картинными выставками и уральской направленностью постоянных экспозиций. Находится ли место современной живописи среди классических полотен? Оказывают ли сотрудники музея помощь сегодняшним творцам?

В этих вопросах нам помогла разобраться сотрудник научно-просветительского отдела Полина Кузнецова:

— Выставки актуального искусства в ЧГМИИ бывают не так часто, как хотелось бы. Челябинск — город с сильными традиционными взглядами на искусство. Смотреть любую выставку — это труд, вхождение в резонанс. Неподготовленный зритель в «совриске» (сокр. «современное искусство». — Прим. ред.) теряется — когда он не понимает, как «зайти в произведение», может сложиться ощущение, будто его разыгрывают. Здесь требуются и размышления, и аннотации, и совместные рассуждения в виде медиации. За последние два года у нас были два ярких проекта в этой области.

Выставка Льва Гутовского в классических интерьерах Музея искусств смотрится довольно контрастно. Фото: chelmusart.ru

— В 2021 году музей представлял проект Александра Данилова «И так далее…», а в 2022 году — показывали выставку Льва Гутовского «Из ниоткуда в никуда». В музейном пространстве зритель всегда может получить поддержку, чтобы лучше понять и почувствовать художника. Наши зрители могут доверять в вопросах художественной ценности выставляемых произведений, они проходят кураторский отбор, когда встраиваются автором в концепцию выставки. В нашем музее изучением современного искусства занимается Светлана Шляпникова. Со многими художниками она держит связь не только во время подготовки выставок, вместе они могут задумать какой-то проект или найти актуальную тему исследования.

В духе contemporary

А мы движемся в сторону выставочного пространства, целиком и полностью сосредоточенного на современном искусстве, — OkNo gallery. Галерея работает с концепцией contemporary art и признается, что ее представителей не так уж много в Челябинске. Поэтому практически со всеми OkNo сотрудничает или планирует.

Выставка уроженки Челябинска Алисы Гореловой «Трансформации» в OkNo gallery Фото: Предоставлено "Комсомолке"

— Для нас важна личность художника, концептуальность проекта, соотнесенность с контекстом. В Челябинске дефицит специалистов и выставочных пространств, поэтому возможность показать свой проект в профессиональном пространстве становится большой поддержкой, – рассказала арт-директор галереи Светлана Шляпникова. — Мы обеспечиваем профессиональное сопровождение проекта на всех этапах его реализации: в процессе концептуализации, инсталлирования, написания кураторского текста и в новой форме работы со зрителями — медиации — практике совместного интерпретирования работ художника. Сегодня сложно говорить в настоящем времени. Но в прошлом у галереи была включенность в российские и международные художественные процессы. Мы представляли наших художников в больших проектах.

Перфоманс Влада Михеля «Высвобождение звука» в OkNo gallery Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Для читающих и удивляющих

На выходе из музея посещает только одна мысль: не все же места для выставок столь очевидны. Поэтому на этот раз мы направились в Центральную библиотеку им. А. С. Пушкина. Как ни странно и там, среди стеллажей с книгами разных времен, мест для работы с ними и чтения в удовольствие, антураж создают развешанные по стенам картины. По словам библиотекарей, это искусство, созданное современными художниками. А нашлись эти художники среди читателей библиотеки и их знакомых.

Каков процесс отбора работ для выставок в учреждении, с живописью не связанном, к чему и почему обращается библиотека, когда организует подобные показы, рассказала завсектором отраслевой литературы Юлия Брюханова:

— Требование у нас одно: чтобы было интересно на работы смотреть, чтобы было что-то непохожее на других, какая-то «изюминка». Скажем так, «вкусовщина» — нам нравится, мы выставляем (смеется). На визуальную привлекательность, конечно, обращаем внимание, на необычность техники, сюжета. Бывают красивые картинки, но ординарные. И еще есть у нас тенденция: делаем выставки людям с ограниченными возможностями. Недавно у нас прошла выставка художницы, которая не видит, но картины у нее очень красивые!

Для тех, кто с концепцией

Нельзя пройтись по библиотекам города, не заглянув в самую главную из них — Челябинскую областную универсальную научную, или же просто в Публичку. Монументальное здание, окруженное фонарями в виде огромных настольных ламп, — туда приходят не только учиться, собирать научный материал или чтобы взять книгу по абонементу. Здесь также есть целых два зала, в которых время от времени размещаются челябинские и областные — «ведь все же Областная научная библиотека» — художники. В выставочном зале прежде всего, ценят творцов, которые создают что-то уникальное, отражающее нынешние реалии, со своей манерой, если через их работы можно посмотреть на обстоятельства в мире (и не только искусства).

Выставка Лены Борисовой «Ангельский алфавит от О до Ё». Фото: chelreglib.ru

— Библиотека должна удивлять — это первое, на что мы опираемся при выборе. Из критериев отбора — творец должен быть идейным, и его идеи должны совпадать с идеями нашей библиотеки. У нас выставляются совершенно разные люди, организации. Иногда у художника есть концепция выставки — и это, кстати говоря, очень важно — мы всегда готовы ее выслушать, — рассказала куратор выставочного зала Нинель Синюк.

Нинель Синюк (справа) и Лена Борисова Фото: Светлана ВАСИЛЬЕВА

Для самых любознательных к каждой выставке библиотекари делают подборку тематических книг.

Для тех, кто в «цифре»

Иногда современное искусство требует современных решений. Не побоимся тавтологии — на то оно и современное. Поэтому и мы от уверенно и заслуженно сложившейся классики пройдем к одному из самых молодых выставочных пространств — Мультимедийному парку «Россия — моя история». Здесь нет витрин и экспонатов, все в цифровом формате. Однако, как утверждают сотрудники, и они периодически выходят из «зоны комфорта», чтобы продемонстрировать зрителю искусство, а не исторический материал.

— Важно демонстрировать работы местных авторов, они — культурный код нашего региона, через призму своего видения. Особых требований нет, мы открыты к экспериментам. С удовольствием работаем как с цифровыми работами, так и физическими картинами. Главное, чтобы содержание было в рамках приличия и не противоречило законодательству. При отборе обращаем внимание на эмоциональный отклик, — объяснила руководитель челябинского филиала Полина Глинских.

Выставка Эдуарда Фадюшина «Парадоксы форм» прошла в рамках Ночи музеев Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Безусловно, мастерство — то, перед чем хочется приклонить колено. Но все же искусство с начала прошлого столетия перешло немного в другую плоскость, открыв границы для самовыражения и вариативности техник, — продолжает Полина Глинских. — Поэтому, если работы художника, как это было с Эдуардом Фадюшиным, «зацепят», мы с удовольствием организуем выставку в стенах парка.

Дом архитектора открыт и для художников

Заглянем еще в одно неожиданное место? Вот в то необычное здание во дворе со знаковой лепниной над входом. Дом архитектора, несмотря на то, что это не его основная направленность, с художниками тоже сотрудничает. Но и тут, надо понимать, свои тонкости. Например, главное основание, чтобы с художником взялись работать, — это связанность его работ с городской средой. Так, в Доме архитектора в прошлом году прошли такие выставки, как «Имагология», «Длительные отношения с солнечными ударами» Марии Кирилловой и «Дизайн-фреш». В этом году здесь выставляется мастерская «Цоколь».

Дом архитектора — это не только планировки территорий и макеты зданий. Фото с выставки «Дизайн-фреш». Фото: Дом архитектора/vk.com

— Всегда обращаем внимание на авторский подход, оригинальный стиль. Есть много авторов, которые производят то, что все видели уже миллион раз, а интересно то, что узнаешь из тысячи. Конечно, интерпретация городской среды в работах. И очень важно найти общий язык: художник — тонкая, чувствительная натура, не с каждым легко работать, в частности из-за большого количества документационной работы, — раскрыла нюансы руководитель event-направления АИиИР Челябинска, куратор культурных и образовательных программ Дома архитектора Галина Зубаирова.

Выставка Марии Кирилловой. Фото: Дом архитектора/vk.com

— Поддерживаем их по-разному. Бывает, финансируем выставки — оплачиваем гонорар, материалы. Но это редкая история, — продолжает Галина Зубаирова. — Мы также можем либо бесплатно дать площадку, либо сдаем ее в аренду. Еще активно привлекаем художников в наши проекты, например, «Мастерская Пушкина». На основе исследований они, напитавшись идеями от ученых, создали девять паблик-арт-объектов, а у нас в Челябинске это направление еще «в зачатках».

«Молодое» искусство в «Цоколе»

Мы уже упомянули мастерскую со звучным названием «Цоколь». Она разместилась в подвале Дома Архитектора. Ее формат довольно уникален для Челябинска. Он заимствован у студии «Тихая», концепцией которой поделился с организаторами ее со-владелец Артем Филатов из Нижнего Новгорода. Теперь мастерская набирает резидентов (сейчас на потоке их пять) — художников, которые делают современное, «молодое» искусство. У «Цоколя» также есть специальные дни — Studio Visit — когда гости могут приходить и общаться, как с художниками, так и с кураторами.

Искусствовед и директор мастерской Марина Денкевич познакомила нас с ключевыми моментами в их работе:

— При выборе резидентов нам было важно, чтобы художник был готов развиваться и строить карьеру, поскольку у нас формат работы — художник-куратор. Художник проговаривает мысли, проекты и получает консультационную помощь от нас с Анной Леготиной. За три месяца мы подготовили выставку, поработали над портфолио, CV и художественным языком. Поначалу формат казался рискованным. Но после рассказа Артема Филатова мы решились на его реализацию. У нас была цель — продвинуть художников не только в Челябинске и области, но и участвовать в федеральных проектах, налаживать связи и контакты со столицами. Первая выставка у нас в Екатеринбурге уже в конце июня. В планах расширять мастерскую. Также проводим бесплатные образовательные программы: «Полет» от ПФКИ, лаборатория «Старт», школа арт-менеджмента и кураторства. Большой упор делаем на образование, чтобы восполнить пробелы, которые часто мешают художникам понять, как и в какую сторону двигаться, чтобы попасть именно в поле современного искусства.

Есть имя, да и показать не стыдно

Еще одна галерея, сосредоточенная на современном искусстве, укромно расположилась в ТРК «Куба», превратив часть второго этажа в арт-пространство. Основная экспозиция расположена в самом зале, а дополнения к ней, фестивальные работы и творения с мастер-классов можно посмотреть на отдельных стендах снаружи. Также выставочное пространство, основанное Весталией Паркер, устраивает мероприятия с участием не только современных художников, но и музыкантов и поэтов.

Кто же попадает в поле зрения галереи и какой поддержкой пользуется, рассказала педагог-консультант по мастер-классам Ирина Колотко:

— В основном Весталия рассматривает мастодонтов среди челябинских художников, тех, у кого уже есть имя в культурных кругах. Например, Павел Ходаев — художник, который действует и поныне. Для него организовывали выставку и сделали каталоги. Такое же имя, к примеру, у Николая Аникина — Весталия общалась с его дочерью, искусствоведом Марьей Аникиной, и с ее согласия привезли его работы сюда. Среди них даже были работы, которые уже в чьих-то коллекциях. Мы работаем с теми художниками, которые уже сделали себе имена и которых не стыдно показать. А из поддержки мы предоставляем среду, чтобы им было, где себя показать, о себе заявить, а также PR-поддержку — делаем каталоги, магниты, открытки. Так мы еще и знакомим зрителя с миром искусства. А кого бы хотелось в будущем «подсветить» — это Константин Фокин. Это огромные масштабы: у него одна картина целую стену! Поэтому, если даже не выставку, то каталог бы для него составили. В поддержку еще проводим фестивали. Сейчас это «Звуки и краски», в рамках него проводятся различные творческие вечера.

Молодежь в основе

Говоря о современной местной живописи, пожалуй, нельзя обойти стороной такую организацию, как Союз художников Челябинской области. Ведь именно эта структура — основополагающая в вопросе: где найти поддержку начинающему творцу.

А какая именно помощь оказывается, объяснил председатель ЧРО ВТО Союза художников России Геннадий Жихарев:

— Наш Союз художников с молодежью работает уже на протяжении 87 лет. И все это время мы ей уделяем огромное внимание, потому что мы, можно сказать, ведем молодежь по творческому пути. В результате ребята становятся членами Союза художников. А кроме того, молодежные выставки проводим регулярно, в том числе сейчас проходит такая — выставляем работы молодых художников области.

Есть еще одно знаковое место в поле зрения современных художников Челябинска – Арт-галерея Ларисы Депершмидт. Пространство раз в месяц и чаще – меняет экспозиции, так что найти время на выставку может каждый. Кроме того, выставку можно сопроводить мастер-классами.

Как удалось узнать, наиболее популярной формой поддержки для молодых живописцев, работающих в современных техниках и форматах, стало предоставление им выставочного пространства и готовность организаций с ними сотрудничать. Чуть менее распространена, но немаловажна кураторская поддержка и информационное сопровождение. Так, несмотря на довольно скромный выбор в профобучении, местные творцы все же получают возможность развить навыки и заявить о себе.

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