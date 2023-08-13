«Было очень тепло на душе»: челябинский боец СВО поблагодарил школьницу за посылку с шерстяными носками

Боец с позывным Зевс передал девочке ответный подарок. Фото: Ruptly

В Троицке школьница Анастасия Баранова встретилась с участником СВО с позывным Зевс, которому ранее подарила связанные собственноручно шерстяные носки. Военнослужащий приехал в отпуск и попросил знакомых, которые работают в сфере образования, помочь разыскать девочку. Дома он передал ей ответный подарок.

— Было очень тепло на душе, когда посылку получил, — говорит Зевс.— Когда она отправляла их, она даже бы не подумала об этом, что носки дойдут до человека и этот человек сможет приехать и вживую сказать спасибо. Я посчитал, что это будет как минимум приятно и след какой-то оставит на всю жизнь.

Трогательную встречу сняло Троицкое телевидение.

Анастасия рассказала, что ее научили вязать на школьных уроках технологии. Задание сделать подарок солдату ей дала учитель.

— Я связала носки и сразу же решила отправить, — рассказала Анастасия.

Координатор проекта «Своих не бросаем!» в Троицке Эльвира Мучкина добавила, что в сборах посылок для военнослужащих принимают участие не только жители города и области, но и уроженцы Южного Урала, которые живут сейчас в других регионах.

— Отправку осуществляем раз в месяц или два и всегда контролируем, чтобы посылки дошли до наших ребят. И когда с ними есть обратная связь, очень радует, что собранная нами помощь дошла до адресата, — рассказала Эльвира Мучкина.

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