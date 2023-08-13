Вашу квартиру пытаются продать: телефонные мошенники оставили на улице пенсионерку из Челябинска

Женщина продала квартиру за 2 млн, на 800 тыс. ниже рыночной цены Фото: Егор ИВЛЕВ

«Вашу квартиру пытаются продать», — как гром среди ясного неба прозвучало в трубке у 69-летней жительницы Челябинска. Звонивший представился сотрудником правоохранительных органов и предложил выход.

Нужно было оформить фиктивный договор купли-продажи, который будет аннулирован, а деньги положить на «специальный счет».

— Звонивший направил пенсионерку в риэлтерскую организацию, при этим проконсультировав, чтоб об истинных мотивах сделки сотрудники компании не знали, а причину продажи указать — переезд в другой город, — рассказали в ГУ МВД по Челябинской области.

Квартира была продана за 2 млн рублей и перечислила деньги. При этом, ее рыночная стоимость была 2,8 млн.

— А когда покупатели пришли с требованием освободить жилплощадь, она поняла, что стала жертвой обмана, — рассказали в полиции.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершенном организованной группой, повлекшем лишение права гражданина на жилое помещение (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

В полиции напоминают: мошенники придумывают все более изощренные способы отъема денег у населения. Если вам представляются полицейскими и говорят, что надо срочно спасать ваши деньги, жилье или родственников, бросайте трубку. Чтобы удостовериться, что все в порядке, нужно позвонить в полицию по всем известному номеру 02 (102) или в дежурную часть вашего райотдела.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.