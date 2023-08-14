В Челябинске выберут «Человека города»: «Комсомольская правда» объявляет конкурс на лучшую инициативу от креативных горожан

Конкурс «Человек города» приурочен ко Дню рождения Челябинска

Медиагруппа «Комсомольская правда» при поддержке администрации города запускает новый увлекательный конкурс, приуроченный ко Дню рождения Челябинска. «Человек города» – это уникальная возможность проявить свою креативность и внести реальные изменения в городскую среду. Предлагайте идеи, которые сделают наш город лучше, красивее и удобнее для всех. От новых парков и скверов до инновационных городских проектов – ваше предложение может стать ключевым в развитии столицы Южного Урала. Автору лучшей идеи достанутся необычные призы от партнеров конкурса, а также престижное звание «Человека города».

Чтобы претендовать на победу, участники должны пройти два отборочных тура. Сначала ответить на вопросы интернет-викторины об истории города – их подготовили специалисты МБУК «Центр историко-культурного наследия г. Челябинска». Двенадцать сложнейших и в то же время интереснейших вопросов уже опубликованы на странице «Комсомолки» в соцсетях.

После участников ждет не менее увлекательная задача. На втором этапе желающим получить престижный титул необходимо презентовать креативное предложение по развитию города. Напишите нам, каким вы видите городское пространство будущего, что нужно сделать, чтобы Челябинск стал комфортнее. Свои идеи отправляйте через специальную страницу проекта «Человек города» по ссылке.

– Мы ждем от вас небольшого текста до 2 500 знаков, в котором вы раскроете идею, обоснуете ее и расскажете о пользе от реализации. Предложения будут оцениваться по нескольким критериям – это креативность, реализуемость и польза для Челябинска. Тексты принимаются до 7 сентября включительно, – говорит директор Челябинского филиала «ИД «Комсомольская правда» Екатерина Парфенова.

Победителя и призеров конкурса «Человек города» определит жюри, в которое войдут представители мэрии, «КП-Челябинск», бизнеса и общественных организаций. Лауреатов объявят на одной из праздничных площадок, организованных ко Дню города. Ценные призы победителю и призерам предоставят администрация Челябинска и партнеры проекта.

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