В магнитогорском цирке акробат упал с высоты на глазах у зрителей

Акробат долго готовился к трюку. Фото: кадр с видео

В Магнитогорске акробат на ходулях упал с высоты во время опасного трюка. Инцидент произошел на глазах у зрителей и попал на видео. Несмотря на произошедшее, артисты цирка продолжили представление и унесли пострадавшего с арены. Однако некоторых зрителей возмутило то, что акробату не оказали должной помощи.

— Вчера была программа, во время которой с большой высоты упал акробат. Почему после падения его перевернули на спину, переложили на мягкий мат и унесли? Нельзя было прервать выступление, вывести зрителей и вызвать скорую прямо на арену? — написал один из зрителей в группе «Черное&Белое Магнитогорск» во «ВКонтакте».

Упавшего акробата зовут Виталий Янковский. Он серьезно не пострадал. Мужчина записал видеообращение, в котором поблагодарил зрителей за беспокойство о его состоянии.

— Привет, Магнитогорск! Я Виталий Янковский, акробат на подкидных досках. Вчера в цирке у меня не получился трюк, но я в полном порядке. Спасибо за беспокойство! — заявил акробат.

Сейчас Виталий проходит лечение. Как только травма пройдет, он вернется к выступлениям.

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