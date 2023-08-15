Застройка городского бора обернулась уголовным делом для чиновников мэрии Челябинска

Челябинский городской бор является особо охраняемой природной территорией Фото: Ольга СЕМЕНЮК

Чиновники администрации Челябинска попали под уголовную статью из-за строительства зданий в городском бору. Они подозреваются в превышении должностных полномочий при выделении земельных участков фирмам и предпринимателям. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Челябинский городской бор является особо охраняемой природной территорией. В реликтовом лесу запрещено рубить деревья и вести строительство.

— По данным следствия, должностные лица администрации Челябинска и иных органов государственной власти и местного самоуправления, достоверно зная о том, что на земельных участках, расположенных на территории Челябинского городской бора, отсутствуют объекты недвижимости и незавершенного строительства, незаконно выделили земельные участки из собственности муниципалитета в частную собственность, — сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Причиненный ущерб оценили на сумму более одного миллиона рублей. Если вину чиновников докажут, то им грозит от трех до десяти лет лишения свободы.

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