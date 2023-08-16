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Недвижимость16 августа 2023 4:40

Рост по инерции: что будет с ценами на жилье в Челябинске во второй половине года

Челябинск стал лидером по росту цен на квартиры среди российских мегаполисов
Павел ПОНОМАРЕНКО
Челябинск остается самым дешевым миллионником России, но стремительно рвется из аутсайдеров.

Челябинск остается самым дешевым миллионником России, но стремительно рвется из аутсайдеров.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Челябинск сохраняет лидирующие позиции в России по росту цен на квартиры, как в новостройках, так и на вторичном рынке. Таковы данные сервиса «Авито Недвижимость». Квартиры в челябинских новостройках только за июль этого года выросли на 3,7%, их средняя стоимость составляет 4,2 млн рублей — еще месяцем ранее показатель едва превышал 4 млн. Интенсивнее жилье растет в цене лишь в Уфе (+5,2%, 5,3 млн рублей).

Рост цен на готовые объекты в Челябинске также существенно опережает цифры в других городах миллионниках. Так, по данным «Авито», стоимость квартир во вторичке за год выросла в Челябинске почти на треть — до 3,65 млн рублей, что на 32,7% больше, чем годом ранее. Столица Южного Урала тем самым стала абсолютным лидером по динамике цен, обогнав и Москву (там за год прирост составил +20%), и Екатеринбург (+11,4%) и Санкт-Петербург, где квадратные метры и вовсе подешевели на 2,4%.

Одна из причин сложившейся ситуации — перекос спроса и предложения. Так, челябинцы в июле интересовались приобретением квартир в новостройках на 11% чаще, чем в предыдущем месяце, в то время как доступных к покупке объектов на портале стало меньше на 6,3%. На вторичном рынке этот разрыв еще ярче: спрос на готовые квартиры за год вырос в Челябинске на 40,7%, а количество предложений о продаже — сократилось на 14,2%.

Спрос на квартиры будет в Челябинске расти по инерции как минимум в ближайшие два месяца. Так считает доцент кафедры «Менеджмент» ВШЭ ЮУрГУ Денис Стукалов. Это связано с тем, что остаются люди, которые взяли ипотеку или продали прежнее жилье, но на новую сделку еще не вышли. Будут расти и цены: застройщики их повысят вслед за спросом, но повлияет также ситуация с ценами на строительные и отделочные материалы, которые дорожают.

— Корректировка цен на жилье в сторону повышения будет, но насколько резко вырастут цены, мы узнаем не раньше сентября-октября, — уверен эксперт.

Структура спроса на жилье при этом не изменилась: в приоритете — однокомнатные и двухкомнатные квартиры, предложений которых сейчас на рынке больше всего. Более сложные с точки зрения продаж «трешки» и четырехкомнатные квартиры представлены в меньшем количестве.

Несмотря на опережающий рост цен, Челябинск остается самым дешевым с точки зрения покупки жилья городом-миллионником в России. Похожие цены на квартиры (от 4,5 до 5 млн рублей в новостройках и от 3,5 до 4 млн рублей во вторичке), по данным Avito, наблюдаются только в Волгограде и Воронеже, а, например, соседний Екатеринбург традиционно демонстрирует примерно на четверть более высокую стоимость жилья, чем в Челябинске.

Тем не менее, если такая динамика сохранится в ближайшие месяцы, у Челябинска есть все шансы избавиться от звания «самого дешевого миллионника». Впрочем, пока дешевизна жилья служит дополнительным стимулом к переезду на Южный Урал квалифицированных специалистов, которым предлагают высокие зарплаты местные промышленные предприятия, испытывающие «кадровый голод».

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Новости рынка недвижимости Челябинска и Челябинской областиЭкономика: Финансы/цены