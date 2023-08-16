Рост по инерции: что будет с ценами на жилье в Челябинске во второй половине года

Челябинск остается самым дешевым миллионником России, но стремительно рвется из аутсайдеров. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Челябинск сохраняет лидирующие позиции в России по росту цен на квартиры, как в новостройках, так и на вторичном рынке. Таковы данные сервиса «Авито Недвижимость». Квартиры в челябинских новостройках только за июль этого года выросли на 3,7%, их средняя стоимость составляет 4,2 млн рублей — еще месяцем ранее показатель едва превышал 4 млн. Интенсивнее жилье растет в цене лишь в Уфе (+5,2%, 5,3 млн рублей).

Рост цен на готовые объекты в Челябинске также существенно опережает цифры в других городах миллионниках. Так, по данным «Авито», стоимость квартир во вторичке за год выросла в Челябинске почти на треть — до 3,65 млн рублей, что на 32,7% больше, чем годом ранее. Столица Южного Урала тем самым стала абсолютным лидером по динамике цен, обогнав и Москву (там за год прирост составил +20%), и Екатеринбург (+11,4%) и Санкт-Петербург, где квадратные метры и вовсе подешевели на 2,4%.

Одна из причин сложившейся ситуации — перекос спроса и предложения. Так, челябинцы в июле интересовались приобретением квартир в новостройках на 11% чаще, чем в предыдущем месяце, в то время как доступных к покупке объектов на портале стало меньше на 6,3%. На вторичном рынке этот разрыв еще ярче: спрос на готовые квартиры за год вырос в Челябинске на 40,7%, а количество предложений о продаже — сократилось на 14,2%.

Спрос на квартиры будет в Челябинске расти по инерции как минимум в ближайшие два месяца. Так считает доцент кафедры «Менеджмент» ВШЭ ЮУрГУ Денис Стукалов. Это связано с тем, что остаются люди, которые взяли ипотеку или продали прежнее жилье, но на новую сделку еще не вышли. Будут расти и цены: застройщики их повысят вслед за спросом, но повлияет также ситуация с ценами на строительные и отделочные материалы, которые дорожают.

— Корректировка цен на жилье в сторону повышения будет, но насколько резко вырастут цены, мы узнаем не раньше сентября-октября, — уверен эксперт.

Структура спроса на жилье при этом не изменилась: в приоритете — однокомнатные и двухкомнатные квартиры, предложений которых сейчас на рынке больше всего. Более сложные с точки зрения продаж «трешки» и четырехкомнатные квартиры представлены в меньшем количестве.

Несмотря на опережающий рост цен, Челябинск остается самым дешевым с точки зрения покупки жилья городом-миллионником в России. Похожие цены на квартиры (от 4,5 до 5 млн рублей в новостройках и от 3,5 до 4 млн рублей во вторичке), по данным Avito, наблюдаются только в Волгограде и Воронеже, а, например, соседний Екатеринбург традиционно демонстрирует примерно на четверть более высокую стоимость жилья, чем в Челябинске.

Тем не менее, если такая динамика сохранится в ближайшие месяцы, у Челябинска есть все шансы избавиться от звания «самого дешевого миллионника». Впрочем, пока дешевизна жилья служит дополнительным стимулом к переезду на Южный Урал квалифицированных специалистов, которым предлагают высокие зарплаты местные промышленные предприятия, испытывающие «кадровый голод».

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