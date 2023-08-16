Жители Челябинской области выберут самый убитый двор

Дворы Челябинска - участники антирейтинга конкурса «Дворовое детство 2023». Фото: читатели КП-Челябинск

«Комсомольская правда-Челябинск» запустила голосование за самые убитые дворы на конкурсе «Дворовое детство 2023». Весь июль жители региона присылали в редакцию «Комсомолки» фотографии своих дворов и детских площадок.

Поломанные и ржавые качели, обшарпанные горки, покосившиеся песочницы да пара турников, оставшиеся еще с советских времен. Состояние некоторых площадок удручает. Гулять на таких площадках небезопасно и неинтересно. Мы хотим сделать так, чтобы детям во дворах было комфортно.

В рамках конкурса «Дворовое детство 2023» площадка, которую признают худшей по итогам народного голосования, отремонтируют наши партнеры. Переходите по ссылке и выбирайте!

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