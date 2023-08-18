Полигон – не свалка: как обрабатывают отходы в Челябинской области

Гендиректор полетаевского полигона ТБО Роман Рупока (справа) рассказал председателю городской Думы Андрею Шмидту о технологии сортировки мусора Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Полигон близ поселка Полетаево — крупнейший в Челябинской области (площадь — 27,5 га) объект по обращению с твердыми бытовыми отходами. В ближайшие годы, после глубокой модернизации оборудования всех шести сортировочных линий там планируют увеличить объемы сортировки мусора: 50% выбранного вторсырья будет уходить в переработку, а остальные 50% — на захоронение. Работу полигона проинспектировали на выездном заседании комиссии депутаты Челябинской городской думы. Там они ознакомились с системой сортировки отходов и планами по развитию комплекса.

При въезде на полигон мусоровозы проходят весогабаритный контроль: процедура взвешивания позволяет точно определить объемы ввозимого мусора. Также грузовики проверяют дозиметром — на случай превышения уровня радиации. Машины, прибывающие из муниципалитетов в которых есть возможность сортировки, то есть с предварительно обработанным мусором, направляются на карту захоронений – в соответствии с территориальной схемой.

Стекло сортируют отдельно. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Смешанные несортированные отходы следуют на сортировочные участки полетаевского полигона ТБО. Там из них выбираются фракции, пригодные для вторичной переработки. «Мусорные хвосты» — отходы, которые невозможно вернуть в производственный цикл, направляются на карту захоронения. Крупногабаритные отходы, например, мебель и древесина, обрабатываются на специальном участке КГО. Его производительность составляет до 60 тысяч тонн в год.

Сортировка мусора на полигоне в Полетаево ведется на двух сортировочных комплексах — там из общей массы ТКО отбирают компоненты, которые можно использовать повторно для производства чего-либо. Их производительная мощность — до 350 тысяч тонн ТБО в год. Отбор вторично материальных ресурсов в первом комплексе происходит на двух конвейерных линиях, а во втором функционируют сразу четыре сортировочных линии. Там ранее прошла модернизация — было установлено современное оборудование для более эффективной сортировки отходов. Отбираются, прежде всего, полиэтилен и пластик, стекло, черные и цветные металлы, органика и дерево. Две последние фракции измельчаются и превращаются в технический грунт для нужд предприятия.

Мусор из желтых контейнеров перевозят специальные желтые машины. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На отдельную линию прибывают «желтые грузовики» — так на полигоне называют мусоровозы, которые перевозят отходы из установленных регоператором по ТКО контейнеров для раздельного сбора стекла, бумаги, пластика и металла. Сегодня их только в Челябинске установлено свыше двух тысяч, больше всего — в Ленинском районе.

Как отметил гендиректор «ЦКС» Захид Камилов, в последнее время заметно, что жители стали гораздо сознательнее в плане разделения мусора и бросают в желтые контейнеры только то, что положено туда бросать. Это облегчает задачу сортировки. Выделенное вторсырье на полигоне прессуют в брикеты и затем продают для повторного использования при производстве чего-либо.

— В планах у нас — модернизация оставшихся двух линий, чтобы комплекс работал эффективнее, а соотношение сортировки и захоронения — склонялось в сторону первого, — рассказал генеральный директор ООО «Полигон ТБО» Роман Рупотка. — На сегодняшний день выработка вторичных материальных ресурсов у нас составляет порядка 20%, в дальнейшем мы планируем выйти на увеличения данных показателей.

Сортированный мусор на полигоне прессуют в брикеты и затем продают как вторсырье. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Как рассказывают сотрудники полигона, вместе с отходами в переработке оказываются и ценные вещи, которые разными путями — по недосмотру, а иногда и специально — попадают в мусорные контейнеры. В старых диванах и матрасах иногда находят спрятанные туда деньги, при сортировке попадаются ключи, паспорта и другие документы, золотые цепочки и даже женские сумочки со всем содержимым.

Работают на мусоросортировочном конвейере вручную. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Создание современной системы обращения с твердыми бытовыми отходами — одна из основных целей национального проекта «Экология», пояснил председатель городской Думы Андрей Шмидт. Задачи перед этой системой стоят по-настоящему амбициозные.

— К 2030 году процент сортировки и переработки отходов в Челябинске должен быть доведен до 50%. Сейчас в регионе строятся заводы по переработке батареек, пластика, бумаги — постепенно мы движемся к формированию современного производства, созданию «зеленой экономики», когда отходы полностью перерабатываются. Будущее за этим. Да, есть еще, над чем работать, но у Челябинска уже имеются уникальные опыт и компетенции, которые помогут в этой работе, — заявил Андрей Шмидт.

Все, что осталось после сортировки — так называемые «хвосты» — отправляется на захоронение. В настоящее время две из трех карт полигона законсервированы и не принимают отходы. В будущем они будут рекультивированы. Функционирует третья карта. Ее площадь составляет 115 тысяч квадратных метров, а вместимость по проекту — более 2 млн тонн.

Имеющегося места на полигоне хватит как минимум до 2026 года. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Карта — не просто «мусорная яма в земле»: ее дно укрыто специальной мембраной из высокоплотного полиэтилена, обеспечивающего защиту в течение 100 лет, внутри устроена система дренажа, а отходы укладываются слоями с грунтовой отсыпкой. Так сделано для того, чтобы жидкий мусорный фильтрат не проникал в почву и не загрязнял грунтовые воды. Организован на полигоне и комплексный экологический контроль: восемь постов контроля атмосферного воздуха и шесть контрольных скважин для замеров в подземных водах.

В соответствии с проектным расчетом, третьей карты захоронения должно хватить до 2026 года. Однако руководство полигона считает, что даже в случае более быстрого заполнения участка производственные мощности предприятия справятся с обработкой всех поступающих потоков ТКО.

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