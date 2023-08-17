По социальному сертификату родители могут бесплатно записать ребенка в платную секцию за счет бюджета государства Фото: Архив "КП"

В 2023 году Челябинск вошел в число регионов, где жители могут получить социальный сертификат на финансирование дополнительного образования. По нему можно записать детей в интересные платные кружки и секции. За обучение заплатит государство. Рассказываем, когда и как получить социальный сертификат в Челябинске в 2023 году.

На сегодняшний день система дополнительного образования Челябинской области насчитывает 372 организации, где дети от 5 до 18 лет могут развивать свои таланты, узнавать что-то новое, заниматься увлекательным хобби. Сейчас, по данным Минобрнауки региона, лишь 76% детей Южного Урала ходят в кружки. Система социального сертификата должна повысить охват ребят дополнительным образованием, а также улучшить программы обучения.

Кто получит социальный сертификат на дополнительное образование в Челябинске

Как пояснила заместитель министра образования и науки Челябинской области Елена Сидорчук, право на получение сертификата имеют все родители. Сам сертификат – не карточка, а именная электронная запись, которую ребенок получает один раз до достижения 17 лет. Номинал сертификата можно потратить на занятия, как в государственных, так и частных организациях. Ежегодно он будет пополняться средствами, которые каждый муниципалитет устанавливает сам.

– Все муниципалитеты самостоятельно определят, какие организации будут работать по социальному сертификату. По механизму сертификата не будут принимать детские школы искусств, спортивные школы, поскольку они ориентированы на программы предпрофессиональной подготовки, – отметила министр.

Главное преимущество социального сертификата – возможность освоения краткосрочных курсов, рассчитанных на 36 или 72 часа. Так, за один год ребенок может пройти две программы, что позволяет ему попробовать себя в разных направлениях и дает преимущества по профориентации.

Как получить социальный сертификат на дополнительное образование в Челябинске

Получить социальный сертификат просто. Достаточно зайти на сайт регионального навигатора «Сетевой город», войти в свой профиль под логином и паролем, перейти в графу ребенка и нажать кнопку «Получить социальный сертификат». Удобство сервиса в том, что там есть «витрина программ», где можно посмотреть и изучить все кружки и секции города. У родителя есть огромный выбор, куда записать ребенка, а напротив каждого кружка информация о реализации программы в рамках муниципального задания или через сертификат. Программу можно выбрать любую, а впоследствии – если не понравится, поменять на ту, что интересна.

Подать заявку на сертификат можно и через «Госуслуги», где есть отдельная позиция «Запись в кружки и секции».

Срок активации социального сертификата в Челябинске – 3-7 дней.

Когда можно подать заявку на получение социального сертификата на дополнительное образование в Челябинске

Подать заявку на сертификат можно с 1 сентября 2023 года. Но в Министерстве образования и науки Челябинской области просят родителей не паниковать и не отправлять заявку сразу же после торжественной линейки в школе. Время тщательно изучить все программы и кружки есть. Выбрать секцию можно до 15 сентября 2023 года.

Могут ли отказать в получении социального сертификата на дополнительное образование?

Если у родителя в профиле «Сетевой город» указаны недостоверные или неполные персональные данные, ему могут отказать в получении социального сертификата. Но достаточно исправить все или дополнить, как можно заново подать заявку и получить сертификат.

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