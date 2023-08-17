«Уйди, сожрет!»: в Челябинской области выстрелили в медведя, лежавшего на обочине дороги

Стрелявшему в медведя может грозить до двух лет лишения свободы. Фото: кадр с видео, соцсети

На трассе в Челябинской области неизвестный мужчина выстрелил из оружия в медведя. Животное лежало на обочине дороги, когда в него попала пуля.

В министерстве экологии Челябинской области начали проверку инцидента. Специалисты ведомства рассматривают две версии произошедшего. Согласно одной из них, медведя сбили на дороге, а потом решили добить выстрелом. По второй версии, хищник попытался напасть на человека, который защищался огнестрельным оружием.

— Сейчас охота на медведя на территории, где произошел инцидент, запрещена. Специалистами Министерства экологии направлено заявление в полицию на возбуждение уголовного дела. Виновным грозит штраф в районе 500 тысяч рублей. Максимальное наказание в рамках данного нарушения — лишение свободы сроком до двух лет, — сообщили в пресс-службе министерства экологии Челябинской области.

К проверке также подключились полицейские и представители Саткинского общества охотников. Сейчас ведется поиск мужчины, который совершил выстрелы. Медведь не выжил.

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