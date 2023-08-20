«Хотим, чтобы стоил 18 рублей!»: что думают челябинцы о повышении цены за проезд в маршрутке

Некоторые челябинцы рады повышению цен за проезд, а другие возмущены.

В течение месяца в маршрутках Челябинска подорожает проезд. На нерегулируемых маршрутах цена вырастет с 28 до 33 рублей. Перевозчики пока не хотят общаться с журналистами, зато пассажиры всегда готовы!

Мы вышли на улицы города и спросили у челябинцев, как они относятся к подорожанию проезда в маршрутках. Некоторые ответы нас удивили.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru