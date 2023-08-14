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Общество14 августа 2023 12:30

Подорожает до 33 рублей: стоимость проезда в челябинских маршрутках поднимется в течение месяца

Проезд в маршрутках Челябинска за месяц подорожает на пять рублей
Павел ПОНОМАРЕНКО
Обновлять подвижной состав перевозчики не торопятся, но цены уже повышают.

Обновлять подвижной состав перевозчики не торопятся, но цены уже повышают.

Фото: Егор ИВЛЕВ

В ближайший месяц в Челябинске подорожает проезд в маршрутных такси. Повышение цен предпримут те перевозчики, которые работают по нерегулируемому тарифу. Как пояснили в областном Министерстве дорожного хозяйства и транспорта, они вправе сами устанавливать стоимость проезда в соответствии с экономической целесообразностью.

— Основные причины изменения тарифа на перевозки – рост затрат на страхование, техническое обслуживание автотранспортных средств, повышение цен на ГСМ, увеличение процентных ставок по кредитам, индексация заработных плат, — прокомментировали в Миндортрансе. — Большинство перевозчиков по нерегулируемому тарифу направили соответствующие заявления в адрес Министерства о повышении стоимости проезда на своих маршрутах. Стоимость проезда на большинстве маршрутов постепенно изменится перевозчиками в период с 15 июля по 15 сентября 2023 года.

Первыми уведомили о предстоящем подорожании перевозчики, которые обслуживают маршруты №17 и №19. Там в течение предстоящей недели проезд вырастет на пять рублей — с 28 до 33 рублей. На сколько поднимут цены остальные перевозчики, Миндортранс не уточняет, однако ряд опрошенных КП-Челябинск транспортных компаний подтвердили аналогичное повышение стоимости на пять рублей.

Перевозчикам, которые работают по регулируемым тарифам (например, маршруты №40, 35, 36, 46, 85, 86, 112), стоимость проезда устанавливает Миндортранс. У них цена поездки не вырастет.

В предыдущий раз проезд в челябинских маршрутках дорожал в марте 2020 года. Правда тогда стоимость выросла не на пять рублей, а на три: с 25 до нынешних 28 рублей. А в середине июля выросли цены на билеты в муниципальном общественном транспорте.

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