Обновлять подвижной состав перевозчики не торопятся, но цены уже повышают. Фото: Егор ИВЛЕВ

В ближайший месяц в Челябинске подорожает проезд в маршрутных такси. Повышение цен предпримут те перевозчики, которые работают по нерегулируемому тарифу. Как пояснили в областном Министерстве дорожного хозяйства и транспорта, они вправе сами устанавливать стоимость проезда в соответствии с экономической целесообразностью.

— Основные причины изменения тарифа на перевозки – рост затрат на страхование, техническое обслуживание автотранспортных средств, повышение цен на ГСМ, увеличение процентных ставок по кредитам, индексация заработных плат, — прокомментировали в Миндортрансе. — Большинство перевозчиков по нерегулируемому тарифу направили соответствующие заявления в адрес Министерства о повышении стоимости проезда на своих маршрутах. Стоимость проезда на большинстве маршрутов постепенно изменится перевозчиками в период с 15 июля по 15 сентября 2023 года.

Первыми уведомили о предстоящем подорожании перевозчики, которые обслуживают маршруты №17 и №19. Там в течение предстоящей недели проезд вырастет на пять рублей — с 28 до 33 рублей. На сколько поднимут цены остальные перевозчики, Миндортранс не уточняет, однако ряд опрошенных КП-Челябинск транспортных компаний подтвердили аналогичное повышение стоимости на пять рублей.

Перевозчикам, которые работают по регулируемым тарифам (например, маршруты №40, 35, 36, 46, 85, 86, 112), стоимость проезда устанавливает Миндортранс. У них цена поездки не вырастет.

В предыдущий раз проезд в челябинских маршрутках дорожал в марте 2020 года. Правда тогда стоимость выросла не на пять рублей, а на три: с 25 до нынешних 28 рублей. А в середине июля выросли цены на билеты в муниципальном общественном транспорте.

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