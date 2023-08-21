Покинула проект из-за лжи: что известно о челябинской «Пацанке» Юлии Михайловой, которая выпала с 22 этажа

Юлии Михайловой было 25 лет. Фото: Соцсети

Челябинка Юлия Михайлова пришла на шоу «Пацанки» с тяжелой историей о работе проституткой, зависимостях и насилии. На голове женщина носила платок, как символ ее пути к исправлению и способ скрыть душевные травмы. Она успешно шла к финалу, но вылетела из проекта после полиграфа. Детектор лжи показал, что образ участницы придуман, а ее слова – ложь. В минувшие выходные в Рязани было найдено тело Юлии. Женщина разбилась, выпав с 22 этажа. КП-Челябинск вспомнили историю одной из самых скандальных участниц «Пацанок».

Юлия пришла на седьмой сезон шоу «Пацанки» в синем платке, который был символом ее психологической травмы. Челябинка рассказала, якобы в детстве ее избивала мать, из-за чего у девочки развилась неконтролируемая агрессия. Позже в ее жизни появился алкоголь. После смерти бабушки она начала работать стриптизершей и проституткой, употреблять наркотики. С порочным бизнесом удалось завязать и устроиться на завод, но душевные травмы как будто до сих пор тревожили 24-летнюю Юлию.

Соцсети женщины изобилуют опасными фото, сделанными на высоте. Фото: Соцсети

– У меня самая лучшая семья во всей вселенной. Говорят, семью не выбирают, в моей жизни случилось наоборот. Я не плохая, но и не хорошая дочь своей любимой тетушке Татьяне (это моя Мама) и офигенному дяде, его зовут Данила (он четкий и офигенный, я его очень сильно люблю). Я сестра двум братьям, – писала в противовес рассказанному на шоу на своей странице в 2020 году Юлия.

Журналист КП-Челябинск попытался связаться с Татьяной, но она не отвечает на сообщения.

Фаворитом шоу девушка в платке не была, а ее фанбаза значительно уступала другим участницам. Ситуацию усугубил полиграф, через который прошли ученицы школы леди в одном из выпусков. Машина показала, что Юлия много лжет, а ее история – выдумка, чтобы попасть на шоу и стать популярной. Проект челябинка покинула, а в соцсетях началась травля. Ей даже скидывали пожертвования в несколько рублей на карту и прикладывали к ним оскорбления.

– Ты заняла чужое место! Хотела популярности, так тебя теперь все ненавидят. И не жалко тебя вообще, – писали хейтеры в соцсетях.

Юлия после проекта. Фото: Соцсети

Впрочем, после шоу жизнь Юлии изменилась к лучшему. Она перестала носить платок, прошла курсы по самопознанию в Москве. Завела телеграм-канал, у которого сейчас 22 тыс. подписчиков. Женщина хотела ЕГЭ, планировала получить высшее образование. Хотя на странице ВКонтакте в пункте об образовании у нее отмечены Энергетический колледж им. С. М. Кирова и Южно-Уральский государственный университет. Проживала она в городе Малоярославец Калужской области, откуда уехала летом. О следующем месте жительства подписчикам она не сказала, а блог почти перестала вести.

– 3 месяца жила в Малоярославце, сейчас переезжаю. Нахожусь в дороге. Малый, замечательный город, я там встретила много хороших людей, пережила самый сложный период жизни и поднялась, смогла встать на ноги. Сейчас еду в город населением более 500к, – рассказала в своем блоге Юлия.

Оказалось, что Юлия переехала в Рязань. Там она выпала с высоты 22 этажа. Стоит отметить, что тяга к острым ощущениям была у Михайловой давно. На ее странице в соцсетях множество фото, где она опасно сидит на балконах и окнах.

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