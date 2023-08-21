Жалуются на рвоту и слабость: отдыхавших в детском лагере «Уральская березка» госпитализировали с симптомами отравления

В детском лагере проведут прокурорскую проверку Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинске с симптомами отравления попали в больницу несколько детей, которые отдыхали в лагере «Уральская березка». Об этом 21 августа сообщили в пресс-центре региональной прокуратуры.

— Прокуратурой области организована проверка исполнения требований санитарно-эпидемиологического законодательства в детском оздоровительном лагере «Уральская березка», — уточнили в надзорном ведомстве.

Дети жалуются на рвоту, понос и чувство слабости. Сотрудники надзорного ведомства выясняют причины и обстоятельства, которые способствовали заболеванию. После проверки будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Напомним, в начале июля в Магнитогорске заразились кишечной инфекцией 16 человек. Они съели шаурму в одном из городских кафе.

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