«Детям предлагают размышлять»: преподаватель из Челябинска оценил новый учебник истории России

Председатель челябинской Ассоциации учителей истории Вячеслав Кузнецов внимательно прочел новое пособие. Фото: КП-Челябинск

С 1 сентября российские школьники начнут учить историю России по новому единому учебнику. В числе его авторов — бывший министр культуры Владимир Мединский, ректор МГИМО Анатолий Торкунов и руководитель института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян.

Чем новый учебник отличается от пособий, по которым историю в школах учили ранее? Об этом рассказал доцент кафедры «История России и зарубежных стран» ЧелГУ, руководитель Ассоциации учителей истории и обществознания Челябинской области Вячеслав Кузнецов на радио «Комсомольская правда — Челябинск» (95,3 FM).

Учебник-альбом

В отличие от прежних пособий, новый школьный учебник истории России имеет другой формат — альбомный (А4), что позволяет уместить на одной странице больше текста и иллюстраций. В итоге получилась почти тысяча страниц на два года обучения — 10 и 11 классы. Это в два раза больше, чем в пособиях прежних лет. Десятому классу на обложку поместили фото с парада на Красной площади 7 ноября 1941 года, а 11-му — Крымский мост и запуск космической ракеты.

— Практически все учебники истории по второй половине XX века имеют что-то связанное с космосом, поскольку это некий универсальный символ побед и достижений нашего народа. Мне, как методисту, важно, чтобы картинка была не только красивой, но и содержательной. В данном случае это удалось — есть некий ключевой смысл, исходя из которого можно обсуждать содержание, — сказал Вячеслав Кузнецов.

Составители учебника, по мнению эксперта, проявили большое внимание к содержанию и его подаче: сократилось количество параграфов, там стало больше информации, которая написана очень доступным языком — авторы избегали академического стиля, стараясь сделать текст понятным для любого мало-мальски начитанного человека, который также потребляет контент в интернете и СМИ.

— Сразу бросилось в глаза прямое обращение к ученику, как к читателю. «Вам предстоит жить в XXI веке», «События будут иметь продолжение», «Мы не знаем, как может измениться оценка событий» — такие фразы есть в тексте. Тем самым школьнику предлагается следить за развитием событий и формулировать собственные выводы. Это мощный козырь текста учебника, — отмечает Вячеслав Кузнецов.

Впервые в школьном учебнике истории так подробно описаны события, которые еще не завершились. Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Современность, ставшая историей

Новый учебник призван исправить ситуацию, сложившуюся в школьном преподавании истории с 1990-х гг., когда одновременно существовали десятки разных пособий с различными трактовками событий. Это, по словам Вячеслава Кузнецова, вредило качеству обучения.

— Учебники были очень разные, и «державно-государственнические», и «либеральные» по концепции, и такие, которые раскрывали историю России с точки зрения церкви, по заказу разнообразных групп населения, которым необходимо было выразить свои взгляды на историю. Сегодня у нас есть единая концепция, которая была разработана еще десять лет назад и впоследствии доработана, — сказал эксперт.

Еще одна новация единого учебника — уделено внимание истории повседневности: теперь изучается не только наука, искусство, культура, но также мода и спорт. Поэтому читать пособие будет интересно не только мальчикам, традиционно больше ориентированным на военную историю, но и девочкам.

Но наибольший ажиотаж в связи с обсуждением учебника истории вызвали его последние параграфы, в которых дается описание нынешним событиям. Он так и называется — «Россия сегодня. Специальная военная операция». Параграф про современность очень большой — 24 страницы. Хотя события, о которых он рассказывает, еще не завершены и нет их оценки академическими историками, Вячеслав Кузнецов считает, что отразить в школьном пособии эту тему было необходимо.

— История как наука и история как предмет в школе имеют разные задачи. Учебной дисциплине важно обращение к современным событиям. Да, они еще не завершены, не устоялись, нет научной точки зрения на происходящие события, но наличие этих параграфов в учебнике очень важно, — отмечает доцент ЧелГУ.

Отличительная особенность старых учебников — там редко прибегали к документам при описании современности, изложение представляло собой, преимущественно, авторский взгляд. При составлении нового использовалось большое разнообразие источников: воспоминания, письма, газетные статьи, вплоть до текстов песен. Параграф про СВО, по словам Вячеслава Кузнецова, содержит подробное, составленное на основе исторического материала обоснование обозначенных президентом целей, а также 18 кратких биографий наших современников — героев спецоперации.

При этом, как указывает эксперт, задания для школьников в учебнике составлены так, что никакая точка зрения не навязывается: детям предлагается размышлять над оценкой тех или иных исторических событий, подумать о причинах и предпосылках явлений, узнать о них побольше в рамках самостоятельной работы. Это служит формированию мышления объективного и исторического, а не ориентированного на политические лозунги, подчеркнул Вячеслав Кузнецов.

Новые учебники по истории пока предусмотрены лишь для старших классов, пособия для среднего звена еще находятся в разработке и войдут в программу в следующем году. Об этом КП-Челябинск рассказала и. о. министра образования Челябинской области Елена Коузова. Регион уже закупил учебники, на днях они начнут поступать в школы.

Полный комплект книг 1 сентября гарантированно получат все 11-классники. Для 10 класса пока закуплены учебники по истории России, недостающие пособия по всеобщей истории будут закуплены в ближайшее время по поручению губернатора, на что выделены дополнительные средства. Проблем с переходом на новый учебник у челябинских учителей истории не возникнет, уверена Елена Коузова.

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