«Русские, домой» или «гамарджоба»? Журналист КП-Челябинск провел отпуск в Грузии на пике курса доллара и антироссийских протестов

Памятник основателю Тбилиси Вахтангу Горгасали и вид на город. Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

Роскошная Грузия своей красотой манит нас уже не первую сотню лет. О ней слагали полные светлой грусти стихи Пушкин, Лермонтов, Есенин. Советские люди жили с уверенностью, что русские и грузины – братские народы. И над Рейхстагом красное знамя установили, как писал поэт Михалков, «два верных сына - Русский сын и сын грузина». Но после развала союза что-то пошло не так, дипломатические отношения оказались разрушены, и вот политики одной страны винят правительство другой во всех грехах мира, а КПП «Верхний Ларс» прочно ассоциируется с многодневными очередями из барист и блогеров.

Журналист КП-Челябинск решил проверить, как живется русскому туристу в Грузии. Он отправился в Тбилиси и Батуми сразу после антироссийских выступлений и во время стремительно летящего вниз курса рубля. Впечатления – неоднозначные, от печали до восторга.

РЕЙС ЕКАТЕРИНБУРГ - ЕРЕВАН С ЗАДЕРЖКОЙ В 6 ЧАСОВ

Чего я не видал в Сочи? Две недели лежать в отеле «все включено» в Турции – умру от скуки. Из Вьетнама или Тайланда привезу не сувениры, а тропические болячки. Отдыхать в Европе сейчас неприлично, в Африку как-то и не хочется. Примерно так я рассуждал, выбирая место для августовского отпуска. Покрутив глобус, я поймал себя на мысли, что взгляд мой падает на одну точку на берегу Черного моря. Место, где я точно смогу незабываемо отдохнуть. Несколько раз я отгонял от себя эту мысль. Россиян там и без меня хватает. Да и самолеты туда не летают! А Верхний Ларс? Мне границу на велике пересекать? Но идея росла и захватывала сознание. И вот я уже заказал доставку хинкалей и купил билеты в Грузию. Правда, через Ереван. Покупал заранее, на тот момент авиасообщения с Сакартвело (так называют свою страну грузины) еще не было.

Контрасты Тбилиси. Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

Самолет армянско-молдавской авиакомпании задержался на 6 часов. Названия перевозчика я вам не скажу, но советую читать отзывы перед покупкой билетов. На тематических сайтах ниже по рейтингу, кажется, никого нет. Пишут, что с этими ребятами можно остаться и без денег, и без отпуска. Мне повезло, но больше связываться с ними не хочу и вам не советую. Почему не почитал отзывы перед покупкой я? Слишком хотел хинкали.

Меньше суток я провел в Ереване. Город шумный, яркий и живой. Нарядные здания там построены из пестрого кирпича – туфа, жилые дома обросли наглым самостроем и зелеными плющом. Местные жители вальяжно бродят по тротуарам и будто постоянно ищут лавочку, стул или газон, чтобы поскорее присесть и забить кальян. Почти все говорят по-русски и к туристам из России относятся очень доброжелательно. А еще здесь принимают карты «Мир». Местную валюту я даже в руках не подержал.

С КРЫМСКИМ ПАСПОРТОМ ТОЛЬКО В КРЫМ?

Рано утром микроавтобус Honda вез меня из Еревана в Тбилиси. Водитель, как здесь принято, на рейс опоздал, зато по горной дороге гнал как Безумный Макс из одноименного фильма. Пейзаж стремительно менялся. Пригород Еревана похож на выжженную полупустыню, но чем ближе к Грузии, тем больше вокруг зелени и тем выше горы.

Гора - знаменитый Казбек. Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

Границу я прошел быстро. Из Армении выпустили легко, в Грузию пропустили без проблем, даже не спросили о цели прибытия. В микроавтобусе со мной ехала молодая пара. Зашли на КПП они передо мной, а потом пропали. Через несколько минут ожидания появился парень. Лицо у него заметно «прокисло».

– Меня нормально пропустили, а девушке во въезде отказали. Она крымчанка. А с крымским паспортом (российским паспортом, выданном в Крыму. — Прим. ред.) не пускают, – объяснил парень

РУССКИЕ, ДОМОЙ!

Тбилиси! Сказочный горбатый Тифлис встречал меня не стоном сазандарей, а надписями возле отеля в самом центре города. Грузины – нация людей свободных, они без самовыражения не могут. Улицы поэтому здесь покрыты граффити, лозунгами и признаниями в любви на английском, французском, грузинском и русском. Но только к нам некоторые художники оказались настроены недоброжелательно.

– Русские, домой, – цитирую самое безобидное уличное высказывание.

Год назад в город хлынули потоки мигрантов из России и Украины. Бежали люди разных взглядов и идей. Но, как известно, пока одни молчаливо работают и тратят деньги, другие бегают с баллончиками и возле отелей пишут ерунду. У нас бы, конечно, за призывы кого-то убивать или оскорбления на национальной почве быстро нашли и наказали. Но здесь не так. Тем более, у всех административных зданий Грузии висит флаг Европы. А настроения в Евросоюзе известны.

Одна из самых безобидных надписей в туристическом центре Тбилиси. Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

– Да кто тут к русским плохо относится! Вот непонятно кто фигню эту пишет. Кто-то Украину поддерживает, флаги вешает, наклейки клеит. Позиция такая. Но нормальные люди все знают, что есть политика, а есть люди. И к людям относятся по-братски, – как будто извиняется за соотечественников пожилой таксист-грузин.

Но признаюсь, о настроениях в Грузии я знал до поездки. Незадолго до моего отпуска группа активистов вышла с протестами к круизному лайнеру в Батуми. Ранее криками и руганью встречали первые авиарейсы в Тбилиси. И я был готов ко всему. Но знаете, для меня «русофобия» ограничилась надписями на стенах и флагами Украины, которые здесь висят везде. Если для вас это критично, то лучше ехать в другое место. Я поставил «блок на негатив», открылся лучшей части Грузии и получил огромное наслаждение.

И в Тбилиси такого много. Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

WELCOME

Но что такое Тбилиси вне политического контекста? Это город на стыке Европы и востока полный особого грузинского колорита. Здесь возводят здания по самым современным проектам, а одновременно в старом городе стоят покосившиеся дореволюционные домишки, где дверей нет потому, что они по форме не подходят к скривишемуся проему, а из трещин в стенах растут цветы. Через город проходит река Кура и с одной стороны над ней возвышается скала с монастырскими лазами и пещерами, а с другой в Доме Юстиции – МФЦ на максималках, где вся бюрократия сконцентрирована в одном месте, решают свои вопросы тысячи людей.

Описывать современный Тбилиси – дело сложное. Я бы его назвал городом свободы, городом контрастов и городом красоты. И как приятно подняться на гору на фуникулере, увидеть уходящие в горную дымку дома. Как интересно пройтись мимо знаменитых серных терм, про которые Пушкин писал: «Я отроду не встречал ни в России, ни в Турции ничего роскошней тифлисских бань». Как хорошо упасть на скамейку в одном из бесчисленных парков этого цветущего города, который тонет в зелени бесчисленных древесных крон. Насидевшись, можно отправиться в аутентичный ресторан и съесть сочных хинкали, лихо закидывая их вверх, чтобы насладиться бульоном, как это делают грузины.

Виды в ботаническом саду Батуми. Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

А это только Тбилиси! Можно побывать в местных деревнях, проехаться по исторической Военно-Грузинской дороге. Про нее Чехов писал: «Это не дорога, а поэзия, чудный фантастический рассказ, написанный Демоном и посвященный Тамаре». Можно выпить Боржоми из натурального источника. Можно… Можно почти все, это же Грузия.

РУБЛЬ ВНИЗ, ЦЕНЫ ВВЕРХ

Так уж вышло, что мой отпуск выпал на время, когда нашу национальную валюту начало лихорадить. У нас принято говорить «Доллар вырос». Но фактически упал рубль. Поэтому вырос и доллар, и евро, и грузинский лари. Из-за этого отдых стал дороже почти на четверть. Счета за отели, еду, проезд и сувениры при пересчете на рубль вдруг стали вызывать у меня небольшое негодование.

Например, хинкали. Одна штука в ресторане, как правило, стоит около двух лари. Чтобы наесться грузины берут не меньше десяти, но мне и пяти многовато. Нормальный обед на двоих с салатами и напитками обойдется, примерно, в 60 лари. Порции будут большие, еды много. Если выбирать заведения, руководствуясь той же Яндекс.Картой, то все еще и вкусно. И вроде как не жалко за хорошее прилично заплатить... Но есть это неприятное ощущение сильной переплаты. Год назад этот же лари стоил около 25 рублей. Блогеры в уже неактуальных видео причмокивают и говорят, как все дешево и классно. Когда я приехал, курс лари в обменниках был под 40 рублей. Блогеры говорили, что обед в среднем выходит 1 500 рублей, я рассчитывал примерно на 1 800 рублей. В итоге вышло 2400 рублей.

Рынки в Батуми навевают воспоминания о диснеевском «Алладине». Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

А это только еда! Нужно ведь заплатить за отели, такси, автобусы, сувениры, сходить в ТЦ с магазинами, которых у нас уже нет, сунуть пару лари нищему и отдать в сто раз больше за экскурсию. В общем, Грузия сейчас значительно дороже русского юга, а по ценам сравнима с вполне себе Европой.

– В прошлом году сюда хлынули сначала айтишники. У этих ребят деньги есть. Вырос спрос на жилье, сильно выросли на него цены. Грубо говоря, раньше квартира в Тбилиси стоила меньше $500 в месяц. Сейчас и за $1 000 трудно что-то достойное найти. Страдают от этого и сами грузины. Например, студенты едут учиться в город, а денег таких на аренду жилья нет, – рассказывает один из тбилисских риелторов.

БАТУМИ КАК БОЛЬШОЙ РЕСТОРАН «УКРАИНОЧКА»

Батуми – это Сочи или, если хотите, Дубай, но с поправкой на грузинский колорит. Город на побережье черного моря, стремительно обрастающий небоскребами. И снова эти контрасты: огромные казино, а за ними старенькие пятиэтажки, из окон которых на всеобщем обозрении сушится чье-то белье. Снова историческая застройка, которую видел еще Есенин, а рядом неприлично высокий отель-муравейник. И этот город стал точкой, где постоянно случаются скандалы, связанные с россиянами. То местные активисты выйдут с протестами к круизному лайнеру из России, то освистают группу The Killers за то, что они позвали сыграть с ними на сцене русского фаната.

Вдоль берега в Батуми лежит многокилометровая набережная, которая выглядит и ощущается, опять же, ну прям как европейская! Все благодаря ее непривычной для Грузии чрезмерной ухоженности, удобным велодорожкам и меньшему, чем на нашем юге, числу торговцев. А еще туристы! На этом клочке земли, кажется, собрались все представители народов мира: полностью покрытые женщины и их напомаженные мужчины из Ближнего Востока, суетливые и одетые слишком тепло китайские пенсионеры, воркующие с красотками славянской внешности французы, индийцы или пакистанцы в джинсах и сланцах вечно что-то едят, темнокожие парни зачем-то слушают рэп на лавке. Все по-туристически расслабленные и от того приятные.

Но есть одна нация, которая особенно громко заявляет о себе, кричит и почему-то лезет к другим. Ее представителей, кажется, не так много, но все они выряжены в вышиванки или футболки с желто-синими флагами. И гостям из России эти люди почему-то очень хотят испортить отдых. О конфликтах на межнациональной почве можно прочесть почти каждый день.

Такой разный Батуми. Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

Не ситуация, а глупый анекдот. Гуляя в ночное, но еще людное время по набережной, я увидел идущих мне навстречу хлопцев. Как на подбор: здоровые, крепкие, покрытые плотным слоем сала. Один, значит, в белой вышиванке с подкрученными усами, второй в белой футболке, а третий в майке с родным флагом. Заметив эту компанию, я сразу предложил своей спутнице помолчать. Ну так, на всякий случай! Говорили мужики, естественно, на украинском. И знаете, какое единственное слово я отчетливо разобрал, проходя мимо них? «Москалi». И это в паре километров от знаменитого ресторана «Украиночка»!

А еще, признаюсь, я люблю фаст-фуд. Я родился в 1998 году в Челябинской области. И первый «Макдоналдс» открылся у нас в 2007 году. Для моей семьи это был ресторан, а поход туда был сравним с праздником. И трепетное уважение к этим картонным котлетам и вредным соусам у меня почему-то осталось до сих пор. Поэтому я всегда с интересом пробую еду в каких-то глобальных сетях, которых нет в моем городе или стране. Раньше я никогда не сталкивался с бургерной Wendy's, популярной в Америке. Поел в Батуми – не понравилось, жирно и прогоркло, а заплатил как за хороший обед в местном ресторане. Нам такого не надо, наш «Вкусно и точка» в разы лучше. К слову, в Батуми также работает MacDonald’s с одним из самых красивых зданий в мире, напоминающим по форме голову монстра Чужого. Архитектурным решением полюбовался, но сам за очередной порцией канцерогенов не пошел. Х-и-н-к-а-л-и – вот выбор уважающего себя туриста в Грузии.

Тот самый красивый «Макдоналдс». Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

МОНЕТКА В ФОНТАН ПИРОСМАНИ

Впрочем, ни курс, ни межнациональные недопонимания не испортили мне отдыха. Грузины – добрейшие люди, просто нужно их уважать и следовать их правилам в их стране. С молодыми лучше говорить на английском, они его прекрасно знают в отличие от русского, который подойдет для общения с взрослой частью населения. Не надо там спорить о политике, можно нарваться. Я уж молчу про хамство и грубость со стороны туристов - это везде неприемлимо. Нужно понимать их неспешный свободный менталитет и немного закрыть глаза на проблемы с сервисом. Такие они и ничто их не изменит.

Грузия – все еще чарующая страна, захватывающая разум и душу своей красотой. Батумский ботанический сад с его видами и синтезом человеческой заботы с изяществом природы, например, оказался чуть ли не самым красивым местом в моей жизни. Настолько мне там понравилось, что я убежал с туристической тропы, разделся и сел в небольшой природный бассейн холодной горной реки, сокрытой листьями деревьев и стеблями бамбуков. И в тот момент не хотелось покидать ни эту воду, ни Грузию.

Сзади - центр Тбилиси. Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

Я лишь могу надеяться, что все разногласия улягутся, а провокаторы вернутся в свои страны. Тогда прекрасная Грузия вновь откроется для всякого русского туриста и наслаждаться этой страной можно будет без тяжести в районе сердца. Монетку я свою закинул в фонтан возле памятника нищему художнику Нико Пиросмани. Тому самому, который по легенде обменял все свои картины и кров на целую площадь цветов для актрисы. Но после отъезда, к счастью, в голове моей не попсовая советская песня про миллион алых роз, а пройденные еще в школе строки Пушкина. Но точку поставлю сам:

На холмах Грузии лежит ночная мгла; Шумит Арагва предо мною. Мне грустно и легко; печаль моя светла.

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