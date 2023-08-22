Две красные карточки за матч: в Челябинске футболист во время игры подрался с судьей из Камеруна

Драку разняли игроки. Фото: кадр с видео

В Челябинске на футбольном матче «8х8 Северо-Западной Лиги» избили судью из Камеруна. Инцидент произошел 20 августа, когда играли команды «Бажова» и «Катрен». Момент драки попал на видео.

Африканский судья Максим Жоржа дал красную карточку игроку из «Катрен» Титалу Снджояну. Это не понравилось его брату Телману, который состоял вместе с нарушителем в одной команде. Он начал спорить с судьей, а затем набросился на него с кулаками. Максим Жоржа попытался дать сдачи, но Телман Снджоян повалил его на землю и продолжил избиение. Драку разняли подбежавшие игроки.

Матч закончился со счетом 4-3 в пользу «Катрен». Игроки из ФК «Бажова» получили две красные карточки за игру.

Иллюстрация: 8х8 Северо-Западная Лига

Один из организаторов футбольной лиги Сергей Леонченко рассказал КП-Челябинск, что судья серьезно не пострадал. Что касается зачинщика драки, то его ждет наказание.

— Мы собираемся отстранить Телмана Снджояна от игр до конца сезона. Также на ФК «Бажова» будет наложен штраф, — уточнил Сергей Леонченко

Мы связались с игроком команды «Бажова» Титалом Снджояном. На вопрос журналиста КП-Челябинск он отвечать не стал.

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