Победителю проекта «Человек города» достанется безлимитная транспортная карта

Обладатель карты сможет комфортно и экономично перемещаться по городу, не беспокоясь о дополнительных расходах на проезд.

Победитель проекта «Человек города» будет награжден ценным призом – безлимитной годовой картой, которая позволит бесплатно передвигаться по городу на общественном транспорте. Уникальный подарок чемпиону подготовил партнер проекта – МУП «Служба организации движения». Приз планируют вручить на одной из праздничных площадок, организованных ко Дню города в Челябинске.

По словам заместителя директора МУП «Служба организации движения», Евгения Гомзикова, особенностью карты является возможность бесплатных пересадок два и более раза в течение часа на различных маршрутах. Это значит, что победитель сможет комфортно и экономично перемещаться по городу, не беспокоясь о дополнительных расходах на проезд. Количество поездок ограничено лишь календарным годом.

Помимо транспортной карты «Человеку города» достанутся и другие ценные призы от партнеров проекта «Комсомольской правды». Среди них билеты на бесплатное посещение культурных и спортивных мероприятий в течение года. Также подарки подготовлены для участников, занявших 2 и 3 призовые места. Им вручат билеты в зоопарк, кино, выставочный зал, театр и абонементы на прокат зимнего и летнего спортинвентаря.

Чтобы попасть в тройку лидеров участники «Человека города» должны пройти два отборочных тура. В первом им предстоит ответить на сложные и захватывающие вопросы интернет-викторины, подготовленные специалистами МБУК «Центр историко-культурного наследия г. Челябинска». Они уже опубликованы на странице «Комсомолки» в социальных сетях.

После успешного прохождения первого этапа участников ожидает вторая не менее интересная задача. Челябинцы должны предложить креативную идею о развитии столицы Южного Урала. Напишите, каким видите городское пространство будущего, что нужно сделать, чтобы Челябинск стал комфортнее. Свои идеи отправляйте через специальную страницу проекта «Человек города» по ссылке.

– Мы ждем от вас небольшого текста до 2 500 знаков, в котором вы раскроете идею, обоснуете ее и расскажете о пользе от реализации. Предложения будут оцениваться по нескольким критериям – это креативность, реализуемость и польза для Челябинска. Тексты принимаются до 7 сентября включительно, – говорит директор Челябинского филиала «ИД «Комсомольская правда» Екатерина Парфенова.

Победителя и призеров конкурса «Человек города» определит жюри, в которое войдут представители мэрии, «КП-Челябинск», бизнеса и общественных организаций. Лауреатов объявят на одной из праздничных площадок, организованных ко Дню города.

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