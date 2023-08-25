Сказка по-турецки: жительница Магнитогорска поужинала с главным героем сериала «Ветреный» Акыном Акынёзю

Девушка рассказала, что ужин с Акыном Акынёзю прошел в теплой обстановке. Фото: предоставлено Юлией Писаревой

Турецкие сериалы уже давно завоевали сердца зрителей по всему миру захватывающими сюжетами, талантливыми актерами и красивыми пейзажами. Главные герои привлекательны внешне, обладают особым шармом, из-за которого невозможно остаться к ним равнодушным. Многие женщины мечтают встретиться с любимыми актерами лично, и такое желание сбылось у жительницы Магнитогорска Юлии Писаревой.

Она не только встретилась с Акыном Акынёзю, главным героем сериала «Ветреный», но и провела с ним ужин. Этот опыт оставил у Юлии яркие впечатления, которыми она поделилась в разговоре с КП-Челябинск.

Встреча прошла в Стамбуле. Фото: предоставлено Юлией Писаревой

Девушка призналась: она не была не поклонницей турецких сериалов. Предпочитала фильмы, над которыми можно поразмышлять.

– О «Ветреном» узнала случайно. Его показывали по телевизору. Я наткнулась на сцену, где главный герой переживал и вспоминал смерть своих родителей. Игра Акына Акынёзю была настолько реалистична и пронзительна, что я не могла оторвать глаз, – поделилась Юлия.

После этого она не хотела пропускать ни одной серии и оформила подписку на онлайн-сервисе показа кино. Именно это стало решающим во встрече Юлии с Акыном Акынёзю. Она приняла участие в розыгрыше онлайн-сервиса. Среди тысячи участников Юлия «вытянула счастливый билет» и выиграла поездку в Стамбул и ужин с главным героем сериала «Ветреный».

– Когда со мной связались и сообщили о выигрыше, я не поверила. Подумала, шутит кто-то. Не каждый день ведь такое происходит. Но когда это уже подтвердили в СМИ, я так обрадовалась. Это кумир миллионов людей со всего мира и ужинать с ним буду я. Уникальная возможность увидеть и пообщаться с любимым актером, задать интересующие вопросы, обсудить его героев, – рассказывает Юлия.

Готовиться к поездке она начала сразу же. А после сообщений в СМИ Юле начали писать поклонники сериала.

– В России у Акына много почитателей, есть целые фангруппы, которые освещают жизнь и творчество актера. Они писали мне со всех уголков нашей необъятной страны с просьбой передать Акыну слова признательности, пожелания новых ролей и побед. Мы даже решили сделать для актера подарок – блокнот с пожеланиями, где каждый мог написать для него пару строк. А еще купили для него энциклопедию о России. Поскольку он очень начитанный молодой человек и в одном из интервью после посещения Москвы говорил, что хотел бы узнать больше о стране.

Юлия проговорила с турецким актером несколько часов. Фото: предоставлено Юлией Писаревой

В поездке Юлию сопровождали подруга и сын со своей возлюбленной. Стамбул встретил их теплым морем, восхитительными видами и архитектурой, новыми знакомствами.

Фото: соцсети Юлии Писаревой

Как признается девушка, каждый шаг по улицам города – путешествие в историю.

– Два мира, два континента, четыре империи, тысячи кошек – один Стамбул, – цитирует Юлия известное высказывание.

Фото: соцсети Юлии Писаревой

Три дня гостей знакомили со Стамбулом, а вишенкой на торте, конечно же, стала встреча с Акыном Акынёзю.

– Ужин прошел в теплой, дружественной и непринужденной обстановке. Мы обсуждали различные аспекты истории, персонажей, – поделилась девушка.

Она была восхищена его талантом и профессионализмом, которые видела на экране. В реальной жизни актер оказался таким же очаровательным и обаятельным. Юлия рассказала, что Акын был очень вежлив и интересовался ее мнением о сериале.

– В жизни Акын очень образованный, глубокий молодой человек. Он увлекается философией, имеет свой собственный взгляд на мир, корректен и, конечно же, очень улыбчивый. Общаться с ним было одно удовольствие. У меня остались только самые добрые и приятные воспоминания. Надеюсь, ему тоже понравилась наша беседа, – отметила девушка.

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