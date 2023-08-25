Поможет смартфон и форумы: как миллениалам начать собирать грибы и не отравиться первым уловом

Собрать грибы - целое искусство. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Челябинской области настала грибная пора. Сотни горожан и жителей сел устраивают рейды с ножами в поисках белых, подосиновиков, маслят и прочей вкуснятины. Журналист КП-Челябинск признается – ни разу не срезал ни одной ножки, а очень бы хотелось. За советами о том, как «вкатиться» в тихую охоту, он обратился к грибному фермеру Максиму Подмиглазову.

Ой, люблю я грибы! И соленые грузди с лучком, и жаренные с картошечкой. В супе, в салате, вприкуску. Русские пирожки с опятами – вкуснятина. Итальянская паста карбонара с шампиньонами – объедение.

А вот собирать грибы я не умею! Это ведь надо куда-то ехать, где-то их искать.… Еще они могут оказаться червивыми или даже ядовитыми – это страх номер один. Но желание взять в руку нож с каждым днем все сильнее. Особенно, когда в соцсетях все делятся ведрами и ваннами с «урожаем». Решено. «Вкатываюсь» в сбор грибов.

За советами я обратился к грибному фермеру Максиму Подмиглазову. Прислушиваюсь к нему как к опытному сенсею. Откровения начинаются с первого сообщения. Оказывается, справочники и атласы уже не нужны. Грибнику-миллениалу нужен только смартфон.

– Сейчас проще всего определить гриб через поиск по картинке в «Яндексе» или через различные приложения – определители грибов, – объясняет как определить гриб Максим Подмиглазов, – Я ищу грибы по фото и читаю их описание формы. Если все сходится, беру. Если нет, ищу с чем можно спутать, какие «двойники» есть.

Уже легче! Значит, «Айфон» в карман и в лес. Но куда идти? Всегда казалось, что самые «жирные» места собиратели выдадут только под пытками. Здесь как при трудоустройстве в какую-нибудь сельскую администрацию – без связей, знакомств и родственников-грибников никак. Но, оказывается, существуют целые сообщества, где люди с улыбкой раскрывают секреты и делятся заросшими шляпками полянами и лесами.

– Еще нужно знать, где шли дожди. Было бы классно, если бы у «Яндекса» была статистика по осадкам с отображением на карте, – вздыхает мой грибной наставник.

Выпрыснув на себя целое облако репеллента от клещей, я отправляюсь в дикую местность. Здесь новая проблема – как же правильно искать грибы? Оказывается, это не сложно. Смотреть под ноги и по сторонам. Это ведь не на медведя охотиться. Но если дикий зверь может насмерть задрать человека, то грибы убьют иначе. Не зря с сезоном в область пришли массовые отравления. Что делать с возможно токсичными представителями класса?

– Если есть сомнения, то лучше не собирать гриб, а тем более есть. Достаточно сфотографировать и обратиться к опытным грибникам или посмотреть в справочниках, – советует Максим Подмиглазов.

Звучит просто! Но есть и другие советы. Например, в эфире радио «Комсомольская правда» (95.3FM) заведующая кафедрой «Пищевые и биотехнологии» ЮУрГУ Ирина Потороко рассказала, как лучше обработать улов.

– Лучше сразу приступить к обработке и удалить проблемные участки, тщательно убрать листву и остатки земли. Также важно еще раз осматривать и выкидывать подозрительные, – сообщила Ирина Потороко.

Не стоит забывать и про «бабушкин» рецепт – замачивание грибов на ночь в подсоленной воде. Тогда все жучки и червячки повылезают из обжитой территории. При этом на вкусовых качествах продукта это не отразится.

К сожалению (или все-таки к счастью?), ни одного не подозрительного гриба я еще не нашел. Но все еще впереди. Хорошего улова мне и вам!

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