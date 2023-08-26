Красный конь, художники в кафе и ожившие картины: в Челябинске открылся уличный фестиваль современного искусства

Вход на фестиваль свободный Фото: Егор ИВЛЕВ

В Челябинске 26 августа проходит уличный фестиваль «#Неискусственно». Арт-сквер на набережной реки Миасс превратился в площадку для необычных инсталляций и перформансов.

Идея «#Неискусственно» — показать искусство как живой организм. Поэтому неудивительно, что фестиваль открылся перформансами, «оживившими» полотна великих художников.

Фото: Егор ИВЛЕВ

Персонажи в шляпах вышли в сквер прямо через огромную репродукцию картины Рене Магритта.

Фото: Егор ИВЛЕВ

Артисты воспроизвели в движении знаменитый «Танец» Анри Матисса и даже показали хореографическую интерпретацию «Купания красного коня» Кузьмы Петрова-Водкина. А еще гостей фестиваля встречали прекрасные дамы, воплотившие женские образы искусства начала девятнадцатого века.

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Для гостей фестиваля открылись русское и французское кафе. Во французском предлагают тематические коктейли, а за столами устроились знаменитые импрессионисты. В русском можно пообщаться с почти настоящими Ильей Репиным и Иваном Крамским.

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Вдобавок для челябинцев подготовили нескучные лекции и актуальные мастер-классы. В программе фестиваля лекция о гастрономических привычках великих художников, рассказ о будущем нейросетей, урок по росписи футболки в стиле K-Pop.

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

В перерывах между перформансами и мастер-классами горожане гуляют между стендами фотовыставки и вернисажа челябинских художников.

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фестиваль завершится музыкальной программой. С 22:00 до 23:00 на набережной можно будет послушать Soulmate Orchestra и DJ Oscar Saiz «Неоклассика».

Фото: Егор ИВЛЕВ

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77ф

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru