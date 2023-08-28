В главной роли — Сергей Безруков: в Троицке под проливным дождем снимают кино про адвоката Федора Плевако

Безруков в образе адвоката Федора Плевако
Фото: Егор ИВЛЕВ
В Троицке проходят съемки художественного многосерийного фильма про одного из самых знаменитых местных уроженцев — адвоката Федора Плевако. Роль прославившегося на всю Россию своим красноречием юриста исполняет народный артист РФ Сергей Безруков.
Фото: Егор ИВЛЕВ
Несмотря на погоду — в Троицке идут проливные дожди — съемки в историческом центре города в самом разгаре. Их проводят на главной пешеходной улице Климова, где сохранилась застройка XIX века, в том числе гостиница «Центральная».
Проезд на съемочную площадку перекрыли, за порядком следит полиция
Фото: Егор ИВЛЕВ
Фото: Егор ИВЛЕВ
Фото: Егор ИВЛЕВ
На улицах — конные экипажи, люди в исторических костюмах; снимается сцена про молодость знаменитого адвоката, снискавшего симпатию народа именно своим происхождением — незаконнорожденный сын поляка и степнячки, уроженец окраины отдаленной Оренбургской губернии, ставший судебным защитником угнетенных и обездоленных, чьи высказывания на процессах ушли в пословицы.
Фото: Егор ИВЛЕВ
Фото: Егор ИВЛЕВ
Фото: Егор ИВЛЕВ
Работа над сериалом началась еще в 2022 году, ее ведет режиссер Анна Матисон — супруга Сергея, Безрукова. В ее портфолио — историческая драма про композитора Сергея Прокофьева, а также несколько фильмов серии "Елки". На экраны картина про Федора Плевако выйдет в 2024 году.
Фото: Егор ИВЛЕВ
Фото: Егор ИВЛЕВ
Фото: Егор ИВЛЕВ
Фото: Егор ИВЛЕВ
Фото: Егор ИВЛЕВ
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