В погоне за летающей тарелкой: в Челябинске прошли масштабные соревнования по дог-фризби

Самые прыгучие и быстрые боролись за звание лучшего. Фото: Егор ИВЛЕВ

Состязания по одному из самых зрелищных и динамичных видов спорта для собак прошли в Челябинске. Почти тридцать пушистых спортсменов в погоне за летающим диском – подобные соревнования для города и области большая редкость. В этот раз на него съехались мохнатые участники сразу из нескольких регионов страны: Тюмени, Екатеринбурга, Челябинска и Москвы. Каждый с мечтой о победе и поцелуе в макушку от любимого хозяина.

Для занятий дог-фризби подходят только специальные диски. Фото: Егор ИВЛЕВ

На Урале дог-фризби только развивается. Фото: Егор ИВЛЕВ

– Сегодня состязания проходят в трех категориях: точность, буллсай – ловле диска на размеченном поле из его центра, а также дальность. Национальный тур объединил участников из нескольких городов. По результатам трех наилучших выступлений по различным городам, они заносятся в общую турнирную таблицу и объявляются всероссийскими победителями, – говорит кинолог, организатор соревнований Дарья Усачева.

Эта мохнатая компания приехала на соревнования из Москвы. Фото: Егор ИВЛЕВ

На состязания спортсмены добирались на машинах и поездах. В багаже помимо корма и лакомств везли летающие тарелочки. В дог-фризби – это единственный снаряд, необходимый для участия. Найти и подобрать такой достаточно сложно, поэтому у каждого он свой.

В коллекции Анны набралось 120 профессиональных дисков. Фото: Егор ИВЛЕВ

Судья соревнований – Анна Гонюхова собрала коллекцию из 120 специальных дисков. С собой привезла лишь часть – она пригодится на показательных выступлениях с ее собакой – бордер-колли Брук. Прыгать за ними пушистую спортсменку научили еще в детстве, поэтому к трем годам из нее получилась настоящая чемпионка. Участвовать и побеждать в этом виде спорта может абсолютно любой питомец, говорит Анна, главное, чтобы собаке это нравилось:

– Поскольку дог-фризби неофициальный вид спорта, он не принадлежит РКФ (Российской кинологической Федерации), в нем могут участвовать все собаки – дворняжки, породные, метисы. Для это не нужны ни клеймо, ни разрешение на разведение. Любой желающий может прийти, и участвовать в состязаниях, – говорит многократный победитель и призер соревнований по фризби, главный судья мероприятия Анна Гонюхова.

В ожидании своей очереди приходится гипнотизировать бутылку с водой. Фото: Егор ИВЛЕВ

Чаще всего в дог-фризби приводят бордер-колли, но заниматься этим видом спорта может любая собака Фото: Егор ИВЛЕВ

У многих участников соревнования по 2 и более собак. Фото: Егор ИВЛЕВ

Дог-фризби стал безумно популярным за рубежом еще в 80-е, в России он получил признание лишь в 2000-х. Однако на Урале этот вид спорта до сих пор считается развивающимся. Причиной тому – не самый подходящий климат: частый ветер, смена погоды и дожди. Но, как признаются сами участники, в этот раз им повезло:

– Ну если бы был ветер, мы бы все-равно участвовали. Только с другими дисками, потяжелее, но хорошо, что все обошлось, - рассказывает участница соревнований Екатерина Карснокутская.

Первый корги в городе, который начал заниматься дог-фризби и его красивые тарелочки. Фото: Егор ИВЛЕВ

Вельш-корги девушки по кличке Трюф – настоящая знаменитость. В Челябинске он единственный представитель своей породы, который занимается дог-фризби. В этот вид спорта в основном приводят бордер-колли, но Екатерина с таким положением дел не согласна. Год назад она вместе со своим питомцем, решила доказать – бегать за диском могут даже обладатели коротких лап.

Посмотреть на хороших мальчиков и девочек пришли даже дети. Фото: Егор ИВЛЕВ

Организатор соревнований Дарья со своей собакой Марвелом. Фото: Егор ИВЛЕВ

Цвергпинчер Чародейка из Екатеринбурга еще одна звездочка соревнований. Вместо привычного аджилити (бега по полосе препятствий), проворная собака с удовольствием занимается ловлей диска:

– Конечно, в этом виде спорта нам тяжело. Тарелка далеко летит, а собака слишком привязана к хозяину. Ну ничего, мы готовимся, учимся. Сейчас мы участвуем в «Точность. Новички», это когда тарелочка катится по земле, но начали и в воздухе ее ловить – метра на 2-3 – пока наш максимум, но это уже прогресс. Я думаю, метров на 7-8 тоже сможем, - говорит Александра Хлоповская.

Чародейка наколдовала победу в своей категории. Фото: Егор ИВЛЕВ

Вместе с собакой они стали победителями в своей категории. Девушка признается, это для нее полнейший сюрприз. Чародейку наградили настоящей медалью и вручили вкусный приз – огромный мешок корма и всевозможные лакомства. Такие же наборы достались и другим призерам соревнований. Впрочем, без подарков в этот день никто не ушел. Каждому участнику вручили утешительные призы и те самые поцелуи в макушку.

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