«Всем расскажу, что здесь надо снимать кино!»: Сергей Безруков — о городе Троицке, адвокате Плевако и исторической фантазии

Народный артист РФ играет роль знаменитого уроженца Южного Урала. Фото: Егор ИВЛЕВ

Главную пешеходную улицу Троицка — Климова — превратили в съемочную площадку. Там, на участке, где не только сохранили, но и отремонтировали большую часть зданий дореволюционной постройки, снимают сериал «Плевако» — знаменитый царский адвокат Федор Плевако был уроженцем города.

Фото: Егор ИВЛЕВ

Сергей Безруков на съемочной площадке сериала «Плевако» в Троицке. Фото: Егор ИВЛЕВ

Сергей Безруков, исполнивший главную роль, смог найти лишь полчаса в своем напряженном графике, чтобы рассказать о проекте и поделиться впечатлениями о работе в Троицке. К журналистам, которые ждали его в краеведческом музее, он пришел прямо в сценическом костюме — с пальто, со шляпой-котелком в руках, — и, кажется, не выходя из образа «Пушкина юриспруденции»: так Федора Плевако называли его коллеги-современники.

Актер, казалось, все еще находится в образе своего экранного героя. Фото: Егор ИВЛЕВ

Троицк, по словам актера, был выбран для съемок не только потому что это родина его экранного героя. Небольшой город на границе с Казахстаном удивительным образом сохранил целостность исторической застройки — и потому очень кинематографичен. Как отметил Сергей Безруков, снимали здесь не только Троицк, но и старую Москву.

Главная улица Троицка оказалась очень похожей на старую Москву. Фото: Егор ИВЛЕВ

Троицкая гостиница «Центральная» послужила нарядной декорацией к историческому сериалу. Фото: Егор ИВЛЕВ

— В старой Москве было очень много зелени. А в бутафорских павильонах на «Мосфильме» нет ни одного дерева! Мы снимали и там, но за атмосферой старого купеческого города мы приехали сюда и с удовольствием здесь поработали. Более того — я буду всем теперь рассказывать, что можно здесь снимать кино, — заявил Сергей Безруков.

Говоря о сериале, Сергей Безруков подчеркнул, что его роль — не историческая личность, а, скорее, собирательный образ. Фигура Федора Никифоровича Плевако еще при жизни обросла различными легендами, мифами, анекдотами: чтобы отразить их на экране и не навредить исторической правде, персонажа сериала решили назвать Николаем Федоровичем.

По словам Безрукова, Троицк — очень кинематографичный город. Фото: Егор ИВЛЕВ

— У нас не «байопик» — биографические фильмы сегодня смотрят плохо, — и не судебная драма. Суды, конечно, есть, каждая серия — это какой-либо процесс. Но все-таки сериал не построить на одних лишь судебных речах, важно было показать и то, ради чего зритель смотрит кино — будет и детектив, и экшн, и любовная линия. Я и внешне не особо похож на исторического Федора Плевако, — подчеркивает Сергей Безруков. — Поэтому важно было привнести некоторый элемент фантазии, творческого подхода, без скрупулезной документалистики. Такой подход лучше способствует тому, чтобы люди, которые ничего прежде не знали о Плевако, залезли в научную, художественную литературу, в интернет, в Википедию, наконец, и познакомились поближе с этим легендарным человеком.

Изучая речи Федора Плевако и воспоминания очевидцев о его выступлениях на процессах, Сергей Безруков обнаружил, что он был не только талантливым адвокатом, но и великолепным актером. К присяжным он часто обращался со слезами в глазах, произнося речи на богатом, литературном русском языке поставленным голосом — все это, по признанию Безрукова, нашло в нем глубокий отклик и помогло в работе.

Личность адвоката Федора Плевако произвела большое впечатление на актера. Фото: Егор ИВЛЕВ

В Троицке снимают эпизоды сериала, действие которых разворачивается весной, осенью и даже зимой. Поэтому с погодой съемочной группе в целом повезло. Были опасения, что съемкам помешает проливной дождь, который обещали синоптики. Однако, все обошлось — по признанию актера, не без вмешательства высших сил:

— Мы молились, мы свечку даже поставили в Троицком соборе, где крестили Федора Никифоровича. И видим, что дождя сегодня особо и не было. Так, накапало чуть-чуть. Вот таким образом он был в этот момент вместе с нами, — сказал Сергей Безруков.

Актер отмечает, что снимать сериал про Федора Плевако именно в Троицке, на его родине — «энергетически правильно». Уездный купеческий городок постоянно будет мелькать и упоминаться в сериале и даже действие финала последней серии развернется именно в Троицке, почетным гражданином которого в 1903 году стал знаменитый адвокат.

Сергей Безруков на съемочной площадке сериала «Плевако» в Троицке. Фото: Егор ИВЛЕВ

Всего серий запланировано десять. Премьера сериала «Плевако» намечена на 2024 год. Его производством занимается киностудия «РОК» при поддержке Института развития интернета, телеканала НТВ и онлайн-кинотеатра Premier. Продюсерами проекта выступают народный артист РФ Алексей Учитель и генеральный продюсер телеканала НТВ Тимур Вайнштейн. Режиссер картины – Анна Матисон, известная такими сценарными и режиссерскими работами, как «Сатисфакция», «Млечный путь», «После тебя», «Заповедник», а также постановками в Мариинском театре.

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