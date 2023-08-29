«Комсомолка» продолжает прием заявок на участие в конкурсе «Человек города»

Заявки принимаются до 7 сентября включительно.

Медиагруппа «Комсомольская правда» продолжает прием заявок в увлекательный конкурс, приуроченный ко Дню рождения Челябинска. Станьте участником «Человека города», предлагайте свои идеи и побеждайте. Авторам лучших решений достанутся необычные призы от партнеров проекта, а победителю – уникальная транспортная карта для бесплатного проезда в общественном транспорте, и престижное звание «Человека города».

Чтобы приблизиться к победе, достаточно пройти два отборочных тура на сайте проекта. В первом ответить на вопросы викторины от специалистов МБУК «Центр историко-культурного наследия г. Челябинска». А во втором предложить свою идею, которая сделает город лучше, красивее и удобнее для всех. Заявки принимаются до 7 сентября включительно.

Победителя и призеров конкурса «Человек города» определит жюри, в которое войдут представители мэрии, «КП-Челябинск», бизнеса и общественных организаций. Лауреатов объявят на одной из праздничных площадок, организованных ко Дню города.