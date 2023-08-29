Есть погибшие: в Челябинской области разбился вертолет МИ-8

Над местом крушения летает другой вертолет. Фото: BAZA
В Челябинской области разбился вертолет МИ-8. Об этом сообщает телеграм-канал BAZA. Авария произошла неподалеку от поселка Прудный. По предварительным данным, на борту было четыре человека, включая пилота. Все они погибли.
— Сюда упал. Я прям видела, как он падал, – указывает на место крушения очевидец. Рядом в это время летает другой вертолет.
В МЧС уточняют информацию о катастрофе.
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РИА Новости уточняют, что погибших трое. Как сообщает ТАСС, вертолет принадлежит ФСБ.
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