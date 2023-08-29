Вертолет упал неподалеку от Челябинска. Фото: соцсети

29 августа в Челябинской области упал вертолет Ми-8. Это случилось в Сосновском районе, неподалеку от поселков Прудный и Красное Поле. Информацию подтвердил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. По его словам, борт принадлежал ФСБ.

Вертолет Ми-8 упал в Челябинской области 29 августа 2023 года, что известно

Вертолет Ми-8 упал неподалеку от поселка Прудный около 15:00. Вертолет принадлежал ФСБ, на борту находились только члены экипажа, гражданских не было.

Погибшие и пострадавшие при падении вертолета в Челябинской области

По данным МЧС, погибли 3 человека. Все они были частью экипажа вертолета. Жители поселка, а также постройки не пострадали.

Причина падения вертолета Ми-8

Предварительной причиной падения называют отказ техники. По словам очевидцев, вертолет сильно мотылялся в воздухе, после чего рухнул на землю. Никаких взрывов не было слышно, дыма тоже не было.

Последние новости о вертолете, который упал в Челябинской области 29 августа 2023

Сейчас к месту падения вертолета проехать невозможно. Силовики перекрыли дорогу, никого не пускают. На месте работают сотрудники МЧС. Появилось видео, как они тушат рухнувший борт.

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