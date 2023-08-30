«Машины, на самом деле, живые»: челябинский дизайнер Михаил Смирнов выставил свои работы в музее

Михаил Смирнов уже полвека рисует автомобили. Фото: Алексей КИТАЕВ

В выставочном зале Челябинского государственного музея изобразительных искусств открылась выставка «Портреты машин» дизайнера Михаила Смирнова. Техника — увлечение, которое он несет через всю жизнь: автомобили и мотоциклы, автобусы и троллейбусы, самолеты и вертолеты — исторические и современные — челябинец рисует уже почти полвека. Кстати, выставка приурочена еще и ко Дню рождения автора: недавно Михаилу Смирнову исполнилось 55 лет.

Рисунки дополняют масштабные модели, которые Михаил Смирнов принес из своего офиса. Фото: Алексей КИТАЕВ

Впоследствии детское увлечение переросло в профессию: первый рисунок из представленных на выставке был выполнен в 1991 году, а самый свежий — пару недель назад.

Экспозиция состоит из двух сотен созданных Михаилом Смирновым рисунков и фотографий различных образцов техники. Также представлены макеты проектов, над которыми работало его дизайн-бюро «Элефант».

Концепт-макет будущего музея тракторов — Михаил Смирнов давно горит идеей перезагрузить заводской музей ЧТЗ. Фото: Алексей КИТАЕВ

По словам дизайнера, ни один из рисунков или фотографий не является случайным: за каждым стоит какая-то история, уникальное знание, которым автор готов поделиться с посетителем экспозиции. Так, 1 сентября в музее ждут большую группу школьников, для которых Михаил Смирнов проведет экскурсию.

Другими «железными» экспонатами стали фотоаппараты. Фото: Алексей КИТАЕВ

— Машины, на самом деле, живые. Они проживают такую же жизнь, как и их создатели. Они здесь очень разные: в работе, в гламурной жизни, на пике, в увядании. Мы — жители абсолютно машиностроительного региона, где было создано огромное количество уникальных образцов техники. И нам следует помнить наше наследие, собирать его в музеи, изучать, оттачивать свое знание и создавать что-то новое, — заявил Михаил Смирнов.

Выставку Михаила Смирнова посетили представители городской и областной администраций: вице-губернатор Вадим Евдокимов (в центре) и замглавы Челябинска Сергей Авдеев. Фото: Алексей КИТАЕВ

А самым необычным объектом выставки оказался настоящий мотоцикл марки «Москва» — один из первых послевоенных советских мотоциклов, восстановленный Михаилом Смирновым. История этого экспоната также уникальна:

Фото: Алексей КИТАЕВ

— Всегда, когда мы открываем какую-либо выставку, должен быть какой-то яркий, запоминающийся символ. В данном случае это мотоцикл — вроде маленький, невзрачненький, коричневый. На самом деле, это наша семейная реликвия — один из первых механизмов, который я увидел в жизни. С этого все начиналось и теперь он стоит в музее, — рассказал Михаил Смирнов.

Мотоцикл «Москва» — «гвоздь» выставки. Фото: Алексей КИТАЕВ

Директор ЧГМИИ Станислав Ткаченко признался — выставочный Александровский зал музея повидал многое, но экспоната-мотоцикла в этих стенах еще не было. Да и вообще взгляд на технику, как на произведение искусства, синтез «физического» и «лирического», достаточно нетипичен.

— В процессе подготовки выставки я пытался понять, как называется этот жанр? Строго говоря, на искусствоведческом языке это натюрморт. Но для Михаила Юрьевича машины — абсолютно живая натура. В этой выставке — не только его любовь к технике, которая проявляется в самых различных формах, но и его характер, перепады его настроения. Сочетание несочетаемых качеств: с одной стороны — буря и натиск, с другой — скромность и даже робость.

Выставка, по признанию автора — больше «для мальчиков». С интересом рассматривает работы глава Калининского района Владимир Шамне. Фото: Алексей КИТАЕВ

Отдельным лейтмотивом выставки, по словам директора музея, стала тема города, любви к тому месту, в котором живешь. Знаковые места Челябинска то и дело мелькают на снимках и рисунках Михаила Смирнова.

На открытие персональной выставки пришли и представители региональной элиты. Вице-губернатор Челябинской области Вадим Евдокимов отметил достижения юбиляра.

Михаил Смирнов, директор ЧГМИИ Станислав Ткаченко и вице-губернатор Вадим Евдокимов. Фото: Алексей КИТАЕВ

— Выставка показывает его не только, как художника, дизайнера, фотографа, коллекционера, но и как организатора одной из лучших дизайнерских бюро в Челябинске, которое реализует проекты и в других регионах, участвует в больших федеральных выставках, — рассказал Вадим Евдокимов. — Сейчас Михаил Юрьевич участвует в создании Музея художественного литья в городе Касли, где занимается содержательной частью экспозиции.

Перед входом в музей припарковали несколько «Москвичей» — еще советских, не нынешних. Фото: Алексей КИТАЕВ

Депутат Госдумы Валерий Гартунг признался, что его трудно удивить, но выставке определенно удалось пробудить в нем самые теплые чувства.

— Было очень приятно увидеть машины, которые встречал в детстве, и которые мало кто из присутствующих мог видеть на улицах. Нахлынуло такое необыкновенное чувство ностальгии: вспомнил, когда у меня родился первый внук, и первыми его игрушками были именно машинки, — сказал Валерий Гартунг.

Депутат Госдумы Валерий Гартунг поделился очень теплыми эмоциями от выставки. Фото: Алексей КИТАЕВ

Как отметил Михаил Смирнов в разговоре с корреспондентом «КП-Челябинск», на выставке представлена едва ли десятая часть его работ. Все они были напечатаны им самостоятельно — это тоже часть творческого процесса.

— Просто посидеть-порисовать — это кайф неимоверный, да. Но подготовка выставки — это тоже особенная работа, — рассказывает дизайнер. — Здесь все рисунки обработаны, отформатированы, специалист по цветоотделению поработал, люди все переиначили, фактически. И я потом сидел у печатной машины все выходные, чтобы никто ничего случайно не нарушил. Коллективная получилась история.

Выставка продлится всего неделю — до воскресенья, 3 сентября; после этого в музее стартует уже следующий проект. Но дизайнеру уже поступают предложения устроить еще одну подобную выставку, например, в челябинском Доме архитектора.

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