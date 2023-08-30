Челябинские приставы заселили пенсионерку с инвалидностью в квартиру к родственникам, которым она не нужна

Заехать в квартиру без помощи приставов старушка не могла. Фото: Артем КИЛЬКИН

Пенсионерка с инвалидностью из Челябинска на крохотную пенсию снимала комнатушку, пока в ее собственности была шестая часть трешки в Тракторозаводском районе. В это время в квартире жили ее дальние родственники, которым на старушку было откровенно плевать. Помогать женщине пришлось приставам.

Родственники пенсионерки – отец семейства, его взрослая дочь и маленький внук могли бы потесниться, но так не хотелось этого делать, что женщине пришлось идти в суд, где жильцов обязали передать ей ключи, дать доступ к квартире. Ключи-то они вручили, но сразу же поменяли замки. Старушке пришлось опять идти за помощью.

– В рамках исполнительного производства судебным приставом-исполнителем неоднократно направлялись по адресу должников уведомления и требования о явке, осуществлены выходы по адресу, но квартира «безмолвствовала», – сообщает пресс-служба ГУФССП России по Челябинской области.

Раз дверь не открывают, то нужно ее вскрыть. Но приставы рассудили, что это сильно испортит отношения между жильцами, а людям придется раскошелиться на новый замок или дверь. Тогда они решили немного подождать и подкараулить мужчину или его дочь в подъезде.

Рано утром мать обула ребенка, накинула на него курточку. Открыв дверь, она увидела у порога приставов. До детского сада ее подбросили на машине, а потом привезли обратно домой, куда приехала родственница.

Державшая оборону семья пообещала, что портить жизнь старушке не будет. Тем более они понимали, что встреча с приставами неизбежна. Вздохнув, они вручили пенсионерке ключи и выделили комнату.

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