100 детей-сирот получат до конца года сертификаты на жилье в Челябинской области

В Челябинской области сформирована своя система социальной поддержки семей. Фото: Егор ИВЛЕВ

В Челябинской области первые дети-сироты уже получили сертификаты на жилье вместо готовых квартир, а родители детей-инвалидов потратили на реабилитацию 8 млн региональных денег. Министр социальных отношений Ирина Буторина рассказала в эфире радио «Комсомольская правда-Челябинск» (95,3 FM), насколько оказались востребованы новые социальные инициативы, принятые по инициативе губернатора Алексея Текслера.

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ УЧАСТНИКОВ СВО ГОТОВИТСЯ К ОТКРЫТИЮ

— Готовиться к открытию новое здание Единого центра поддержки и реабилитации участников специальной военной операции. Губернатор лично контролирует это строительство. Как будет организована там работа?

— В феврале этого года была открыта на базе одного из наших учреждений служба сопровождения участников специальной военной операции и их семей. В продолжении этой службы, посмотрев, что это эффективная история, губернатором было принято решение открыть большое учреждение, Единый центр, который в себя вберет те функции, которые служба уже исполняла. Это координация работы по сопровождению семей и самих участников СВО. Но Единый центр — это гораздо больше, чем просто координация и сопровождение. Здесь в режиме «одного окна» можно будет получить более широкий спектр услуг, и здесь же мы говорим о медико-технической комиссии, которая будет помогать уже ребятам, которые вернулись с травмами, увечьями. Это вопросы более качественного протезирования, для их возвращения в мирную привычную жизнь, это вопросы переобучения, потому что внутри Единого центра предусмотрены площади для работы службы занятости. И самое главное, что в этом же здании будет располагаться региональный филиал Фонда защитников Отечества.

Это история, которая объединяет все наши ведомства, которые так или иначе причастны к работе с участниками СВО. Здесь будет объединение не только государственного сектора, предусмотрены площадки для работы некоммерческих организаций. Очень серьезная поддержка от некоммерческого сектора идет для таких семей. Будет сделано несколько реабилитационных зон, мы сейчас формируем зал с тренажерами —делаем акцент на адаптивный спорт, чтобы ребята могли попробовать свои силы при сопровождении реабилитологов, специалистов, принять решение о смене профессии. У ребят будет возможность либо вернуться в профессию, либо переобучиться, либо заняться адаптивным спортом. У нас уже есть примеры. Вернулся молодой человек, который перенес ампутацию нижней конечности, сейчас он очень активно включился в историю паралимпийских видов спорта — это легкая атлетика, и он уже показывает хорошие результаты. Будем заниматься решением вопросов по протезированию.

— Принцип «одного окна» в минсоце реализуется ведь не только в отношении участников спецоперации. Есть семейные многофункциональные центры. Какие слуги там более востребованы?

У семейного МФЦ сегодня есть своя мобильная служба. Фото: минсоц Челябинской области.

— Если говорить о многофункциональных центрах, мы сейчас готовим еще несколько площадок для открытия. Напомню, что у нас уже есть четыре площадки. За 2 года мы должны открыть семейный многофункциональный центр в каждом муниципалитете. Если говорить по четырем имеющимся площадкам, самый актуальный сейчас вопрос — это, конечно, психологическая поддержка, помощь во взаимодействии с нашими коллегами из системы здравоохранения. Видим по статистике, что приходит много семей, которые воспитывают ребят с ограниченными возможностями здоровья, им максимально комфортно обращаться в семейный многофункциональный центр, не нужно бегать по разным инстанциям. Естественно, мы заходим с консультирования, главное правильно подобрать тот маршрут, по которому мы максимально эффективно сможем помочь, и сопровождаем до момента решения всех сложностей. Есть истории, когда семья требуется длительного сопровождения.

ПОМОЩЬ СЕМЬЯМ

— В Челябинской области создана своя система поддержки семей в дополнение к федеральной. Губернатор Алексей Текслер подчеркивал, что она является практически уникальной для России. Это, например, выплата на второго ребенка. Мы понимаем, что семьям сложнее решится на второго. Кто у нас получает такие выплаты, какая это сумма сегодня?

— Такое решение было принято именно с точки зрения, что нужно поддерживать вторые рождения в семьях. Что касается третьих и последующих, они у нас с каждым годом увеличиваются, у нас растет количество многодетных семей. Если возвращаться по вторым рождениям, с момента рождения в течение года мы выплачиваем ежемесячное пособие в размере 50% от прожиточного минимума. Каждый год сумма меняется, на текущий момент это порядка 7 с небольшим тысяч рублей. Это не полностью все семьи, где появился второй малыш, все-таки адресность нуждаемости никто в мерах соцподдержки не отменял. Но здесь губернатор тоже принял такое решение, которое поддержано семьями, что нуждаемость в этой мере поддержки смотрится по двум прожиточным минимум. То есть, если доход в семье на одного человека меньше двухкратного размера прожиточного минимума, в среднем это меньше 29 тысяч рублей на одного человека, то есть это уже среднестатистическая семья, она имеет право на данную меру поддержки. Мы видим, что у нас после принятия этого решения растет количество семей, которые обращаются. Мы понимаем, что это поддержка нужна.

— Также по решению губернатора принят еще и закон по выплатам родителям с детьми с редкими заболеваниями. Как показал себя этот закон на практике?

— Мы видим положительные отклики. Но, думаю, мы этот закон будем развивать, как и многие другие меры поддержки, потому что система не должна быть стагнированной. Сейчас у нас в рамках этого законодательного акта порядка 300 детей получают меры поддержки. Это такие заболевания, как ихтиоз, буллезный эпидермолиз. Есть еще такой плюс, что это не натуральная какая-то выдача питания, потому что есть индивидуальная переносимость и нужны разные материалы, здесь идет именно материальная поддержка, и родители самостоятельно принимают решение, какое питание ребенку купить. Конечно, родители очень благодарны за принятие такой меры.

СЕРТИФИКАТЫ ПРИЖИЛИСЬ

— Еще, конечно, не конец года, но мы подводим некоторые итоги за период, который прошел — как работают те или иные законы в Челябинской области, принятые по инициативе губернатора. Важный закон, который позволяет решить проблему обеспечения жильем детей-сирот: по решению Алексея Текслера сначала была введена компенсация за аренду, а не так давно введены сертификаты. Есть ли уже обращения?

— Порядка 100 человек в этом году уже совершенно спокойно могут получить единовременную выплату в рамках сертификата на приобретение жилья. Очень многие ребята начали собирать документы. При этом у нас классический подход в виде предоставления благоустроенного жилого помещения остается, и сейчас уже более 600 жилых помещений у нас приобретено. Еще порядка 100 человек получит сертификат. По итогам года будет, конечно, больше, так как подбор жилых помещений продолжается.

Губернатор поручил выделять квартиры детям-сиротам в новых домах. Фото: минсоц Челябинской области.

Сейчас поставлена задача губернатором — чтобы все жилье, которое ребятам выдается, было максимально качественным и новым. Мы уже сейчас фиксируем, что порядка 60% жилых помещений у нас — это именно стройка либо приобретение в только построенных домах. Возвращаясь к сертификату, здесь мы тоже понимаем, что стоимость меняется и выплаты по сертификатам будут варьироваться в зависимости от цены. На текущий момент у нас есть уже первые ласточки, которые подали заявление, и уже принято решение, выданы сертификаты. Сейчас сопровождаем ребят со сделкой.

Чем для многих будет хорош сертификат в виде единовременной выплаты? Его можно объединить, например, с другими видами господдержки, федеральным материнским капиталом. Если мы говорим о тех, у кого уже есть семья и кто хочет купить не однокомнатную квартиру большей площади, есть программа молодой семьи. То есть здесь гораздо больше возможностей. Однако есть и ограничения. Воспользоваться сертификатом могут ребята, которые стоят в списке на обеспечение жильем, но достигли возраста 23 лет. Конечно, мы смотрим, чтобы это была благополучная семья. Мы включаем в это понятие отсутствие судимости, уголовного преследования, наличие постоянного места работы, дохода — то, что позволит реально реализовать этот сертификат. Если говорить уже по следующему году, мы планируем уже не 100 человек, а порядка 250 человек. Конечно, нам это позволит значительно увеличить темпы сокращения очередности, которая есть.

— Весной этого года также появились сертификаты на реабилитацию детей-инвалидов. Оказался ли востребованным такой вариант поддержки?

— Родители очень активно начали пользоваться сертификатами. Сейчас сумма сертификата — 100 тысяч рублей. Порядок очень простой — это заявление в органы соцзащиты по месту жительства. Но здесь есть тонкости. Если родитель в начале года заявился на сертификат, то не может в течение года поменять свое решение и получить компенсацию. Оплата по нему идет уже после получения определенного объема услуг, и деньги направляются непосредственно поставщику той или иной реабилитационной услуги. А компенсация — это затраты родителей, которые они понесли изначально. Родители пока еще путаются. По поставщикам услуг, у нас нет ограничений в плане собственности, что учреждение должно быть только государственным, здесь мы не ограничиваем. Самое главное, что здесь есть право родителя выбрать поставщика услуг, есть организации, которые за пределами Челябинской области оказывают эти услуги.

— То есть выбрать можно по всей России?

— Да, мы понимаем, что есть виды реабилитационных услуг, которые просто невозможно оказать в Челябинской области. Например, у нас есть несколько заявок на дельфинотерапию. Но мы с вами понимаем, что дельфинотерапия вряд ли у нас получится в Челябинской области, поэтому такое решение было принято. Сейчас мы видим, как активно вливаются в эту историю наши частные партнеры из коммерческого сектора. Если изначально были опасения: а как будут оплата происходить, все ли вовремя. Сначала, конечно, с опаской относились, но сейчас мы уже оплатили сертификатов более чем там на 8 млн рублей. И понимаем, что и сами родители убедились в том, что это абсолютно рабочая мера поддержки. За это время было заявлено 840 сертификатов. Но мы не все сертификаты в полном объеме оплачиваем. Можно взять разные услуги по разной стоимости в разных организациях. Это получается уже комплексная реабилитация. И сейчас мы как раз ввели возможность частичной оплаты.

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