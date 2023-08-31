Пассажир рейса Челябинск-Душанбе пытался провезти холодное оружие в самолете

Для сувенира нож на снимке выглядел слишком внушительно. Фото: пресс-служба Челябинской таможни

В Челябинском аэропорту в багаже у пассажира самолета до столицы Таджикистана Душанбе нашли большой охотничий нож. Эксперт осмотрел предмет и установил, что это не столовый прибор «порезать колбаску», а холодное оружие с крупным лезвием и кровостоком.

– В отношении гражданина возбуждено дело об административном правонарушении. Мужчине грозит штраф, холодное оружие будет конфисковано, – сообщила пресс-служба Челябинской таможни.

Длина клинка больше 19 сантиметров. Фото: пресс-служба Челябинской таможни

Пассажир о требованиях к перевозке холодного оружия не знал. Оказывается, охотничий нож подарил ему друг. Необходимых документов у него не было. На снимке багажа мужчины также отчетливо виднеется предмет, напоминающий автомат с мощной металлической пружиной и глушителем. Но это, очевидно, детская игрушка.

Начальник таможенного поста челябинского аэропорта Алексей Алексеев, комментируя ситуацию, объяснил, что для перевозки холодного оружия необходимо задекларировать его и показать инспектору разрешение на пользование и владение.

– Перевозить холодное оружие необходимо в специальном чехле, – добавляет Алексей Алексеев.

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