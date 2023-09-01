А стиль ты дома не забыл? Как подобрать модную школьную форму и подчеркнуть индивидуальность ребенка

Как выглядеть современно и стильно, но в то же время уместно и сдержанно. Фото: pinterest.com

Начинается новый учебный год, а вместе с этим встает вопрос обновления гардероба школьника. Особенно актуально для мам младших классов, когда дети вырастают за лето изо всей одежды, и мам старшеклассников, которые уже имеют собственные желания и мнение по поводу одежды.

Существует ли мода на школьную одежду? Что купить, чтобы выглядеть современно и стильно в школе, в то же время сдержанно и уместно? Отличается ли мода старших классов от младших? На все эти вопросы отвечает стилист Ольга Теплякова.

Мы живем в такое время, где правила в каждой школе сильно различаются. Работая с клиентами и одевая школьников, я сталкиваюсь с тем, что в одной школе можно ходить как угодно, в другой — есть немного правил, в третьей — строгий дресс-код. Сама я как ученица застала и времена школьной формы, и времена полной свободы в школе. А теперь, как мама двух школьников, сталкиваюсь и с формой, и со свободным стилем своих детей. И даже сложно сказать, что лучше.

Давайте рассмотрим, какие прослеживаются тенденции в моделях для этих трех категорий выбора: дресс-код, частичный дресс-код, свободная форма.

1. Школьный дресс-код.

Казалось бы, самая простая категория, где не надо думать родителям, что купить. Но часто такое ограничение по модели, ткани, цвету выливается в большие траты. Условно, нравится — не нравится, есть средства или нет, а такую форму купить надо. Плюс в том, что все дети выглядят правда очень красиво, понятна принадлежность к определенной школе.

Фото: pinterest.com

В комплект для девочки будут входить: сарафан, платье, юбка, несколько блузок, возможно, жакет. Для мальчика: брюки, жилет, джемпер, рубашки (поло) , возможно, жакет. Классический набор делового стиля. Жакет достаточно дорогая позиция и, скорее всего, его оценят и смогут носить старшеклассники. Очень стильно, когда на жакете есть эмблема школы, но это уже зависит от учебного заведения.

В моде классические цвета: черный, серый, темно-синий, бордовый и темно-зеленый. А вот коричневый цвет, который был в 80-е в школьной форме, сейчас не актуален, он слишком мрачен для детей.

Фирмы, которые занимаются пошивом школьной формы, предлагают ассортимент с красивыми фотосессиями, где родители могут выбрать позиции и купить, все модели продуманы дизайнерами. Даже что с чем надевать, показано на картинках.

Фото: pinterest.com

2. Частично свободный дресс-код.

Демократичная позиция школы, которая дает свободу выбора, в то же время устанавливает некоторые правила. Как стилист и как житель города, я считаю, что это хорошо. Умение носить одежду, понимать в чем куда ходить — важно для успешного человека.

Большинство взрослых сейчас так привыкли к комфорту, что ленятся красиво и элегантно одеваться, что делают и дети. Пандемия подарила нам любовь к спортивным костюмам и кроссовкам для любого случая жизни. Поэтому понимание, что в учебное заведение нужно ходить в подобающем виде, важно.

Сейчас в моде стиль «преппи» и «корейский стиль». Рекомендую мамам и папам ознакомиться с этими стилями, чтобы быть в теме современной моды.

Преппи — стиль учеников элитных школ. Стиль очень обеспеченных детей. Благодаря социальным сетям и интернету, мы знаем, как выглядят такие школьники, и модники с удовольствием его повторяют.

Фото: pinterest.com

Основами стиля будут футболки поло и джемпер в темно-синем, бордовом, зеленом цвете. На джемпере может быть полоска или нашивка. Советую носить в школу не рубашку, а именно трикотажное поло с длинным или коротким рукавом. Оно удобно и для ученика, и для мамы в плане ухода за изделием.

Фото: pinterest.com

Для девочек обязательна юбка в складку, в комплекте с гольфами и лоферами. В холодную погоду юбка заменяется брюками классического кроя. Не джинсы. Если ваш ребенок не хочет гольфы или так не принято в школе, то можно надеть колготки: черные, телесные, белые. Для младшей школы цветные в тон формы. Если в вашей школе разрешена свободная обувь, то можно надевать интересные и модные кеды.

Фото: pinterest.com

Для мальчиков брюки или джинсы черного цвета. Брюки синего цвета. Поло или рубашки. Если нравятся футболки, то спокойных оттенков без активного принта.

Если появляется футболка, то мы переходим к «корейскому стилю». Он похож на предыдущий, но более минималистичный, расслабленный, дети старших классов предпочитают его.

Футболку классно носить с рубашкой поверх, кардиганом или пиджаком. Любой вариант будет актуален, выбор можно оставить за ребенком, в чем ему комфортнее.

Фото: pinterest.com

Причем так может ходить как парень, так и девушка.

Фото: pinterest.com

Все лаконично по цветам, претензий не будет у руководства школы, и он нравится ученикам старшей школы.

В комплекте будут широкие брюки, рубашка белая свободная, несколько однотонных футболок, лонгслив свободный однотонный, жилет трикотажный, кардиган, джемпер, жакет (пиджак) свободный, на ноги ботинки или лоферы. Все в черно-бело-серо-бежевых оттенках. У девочек может быть юбка в складку.

Классным аксессуаром является галстук.

Фото: pinterest.com

3. Свободный стиль.

Теперь вы знаете о ведущих стилях школьников, и если у вас в школе свободный стиль и можно ходить в чем хочет ученик, то можно выбрать образы из этих стилей.

Сейчас происходит интеграция стилей в повседневную жизнь, и многие ребята так ходят постоянно. Может показаться, что ничего нового в школу и не купили. Но сейчас так и есть, что корейский стиль, что преппи — оба носят и в повседневной жизни.

Сейчас магазины для удобства делают линейку школьной модной одежды в магазинах, чтобы не думать. Просто выбираете подходящие позиции по размеру и вкусу ребенка. Коллекции есть в Gloria Jeans, Sela, Детский мир, Maag, отдельных шоурумах, они же представлены на Wildberries, кто хочет сэкономить.

И поскольку свободная форма разрешает проявляться ученику, то пусть он сам добавляет позиции в школьные комплекты, придумывает образ. Особенно это свойственно творческим детям.

Гораздо важнее научить носить одежду чистой, отутюженной, опрятной. Красивая одежда, внимание к собственному стилю, позволяет детям гордится собой, быть значимыми и важными, чувствовать себя не хуже других, проявлять свой стиль.

Фото: pinterest.com

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