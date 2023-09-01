Зевали, рыдали и визжали от счастья: самые эмоциональные фотографии с 1 сентября

Линейки оказались испытанием для первоклассников, некоторые успели даже посидеть. Фото: Егор ИВЛЕВ

Сидели на корточках, расстегивали рубашки, плакали и визжали от счастья! В Челябинске больше 16 тысяч детей пошли в первые классы. Фотографы КП-Челябинск собрали самые милые, смешные и жизненные реакции учеников на 1 сентября.

Посмотреть, как прошли праздничные линейки в IT-лицее, ОЦ №1 Сосновского района, ОЦ № 2 и ОЦ №5 Челябинска и в лицее №11 можно по ссылке.

Друзья рады встретиться, пусть и в стенах лицея. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

А так восхищенно в «IT-лицее» смотрели на Чебурашку. Фото: Егор ИВЛЕВ

Некоторые детишки переживали до слез. Фото: Егор ИВЛЕВ

Девочки рады началу нового учебного года. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Держать большие букеты оказалось непросто. Фото: Егор ИВЛЕВ

Девочка волнуется в первый учебный день. Кстати, это и первый день работы ОЦ №1 Сосновского района, где она будет учиться. Фото: Егор ИВЛЕВ

Выспались не все. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Главное, выглядеть опрятно! Фото: Егор ИВЛЕВ

А старшеклассникам все нипочем: гуляют по территории нового образовательно центра под дождем. Фото: Егор ИВЛЕВ

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