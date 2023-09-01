Зевали, рыдали и визжали от счастья: самые эмоциональные фотографии с 1 сентября

Линейки оказались испытанием для первоклассников, некоторые успели даже посидеть.
Фото: Егор ИВЛЕВ
Сидели на корточках, расстегивали рубашки, плакали и визжали от счастья! В Челябинске больше 16 тысяч детей пошли в первые классы. Фотографы КП-Челябинск собрали самые милые, смешные и жизненные реакции учеников на 1 сентября.
Посмотреть, как прошли праздничные линейки в IT-лицее, ОЦ №1 Сосновского района, ОЦ № 2 и ОЦ №5 Челябинска и в лицее №11 можно по ссылке.
Друзья рады встретиться, пусть и в стенах лицея.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
А так восхищенно в «IT-лицее» смотрели на Чебурашку.
Фото: Егор ИВЛЕВ
Некоторые детишки переживали до слез.
Фото: Егор ИВЛЕВ
Девочки рады началу нового учебного года.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Держать большие букеты оказалось непросто.
Фото: Егор ИВЛЕВ
Девочка волнуется в первый учебный день. Кстати, это и первый день работы ОЦ №1 Сосновского района, где она будет учиться.
Фото: Егор ИВЛЕВ
Выспались не все.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Главное, выглядеть опрятно!
Фото: Егор ИВЛЕВ
А старшеклассникам все нипочем: гуляют по территории нового образовательно центра под дождем.
Фото: Егор ИВЛЕВ
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