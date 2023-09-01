Погода подпортила праздничное настроение Фото: Вадим АРХИПОВ

Наступило 1 сентября, и тысячи челябинских школьников отправились на линейки в свои учебные заведения. Костюмчик с иголочки и букет для учителя — базовый набор в этот день. «КП-Челябинск» посетила несколько школ, чтобы посмотреть, где и как проходят линейки. В этой статье мы будем публиковать фото и видео с праздника.

В прошлом году 1 сентября было очень жарким. А в этот раз синоптики обещали пасмурную и холодную погоду. В связи с этим, многие школы решили перенести линейки в помещения и провести их в спортзалах и актовых залах.

9:22

В ОЦ №2 сегодня сделали несколько линеек Фото: Вадим АРХИПОВ

Родители и учителя спешат запечатлеть торжественный момент Фото: Вадим АРХИПОВ

Дети на сцене спели песню «Малявка» Фото: Вадим АРХИПОВ

9:10

ОЦ № 2: линейка началась с команды «Смирно», внесения флага на сцену и гимна России.

Директор образовательного центра Юрий Терин:

— Сегодня 500 мальчишек и девчонок стали первоклассниками нашего образовательного центра! Вам несказанно повезло! Вы будете учиться в одной из самых больших, лучших школ Челябинска и области. Желаю вам хорошо учиться, раскрыть себя как личности яркие и созидательные!

Директор ОЦ №2 Юрий Терин Фото: Вадим АРХИПОВ

Школьников провожают родители, бабушки и дедушки Фото: Вадим АРХИПОВ

Безопасность превыше всего! Фото: Вадим АРХИПОВ

Возле школ дежурят сотрудники ГИБДД Фото: Вадим АРХИПОВ

9:05

— Вообще с цветами людей нет, все хмурые и с зонтами, — передает наш корреспондент.

9:00

«Как в обычный будний день»

Корреспондент КП-Челябинск пробежался по цветочным магазинам в центре города и удивился: традиционных очередей и ажиотажа он не увидел.

— Покупают, но как в обычный будний день. Все кто хотел, взяли вчера, — рассказала продавец.

8:30

Льет дождь. Возле ОЦ №7 родители заранее собрались на линейку, которая начнется в 9:00. Линейка в актовом зале будет только для первых и 11-х классов. Родителей пустят по одному от класса, чтобы сделать фото. Обещают трансляцию в соцсети.

Фото: Ольга Щапина

8:40

С Днем знаний челябинцев поздравила глава города Наталья Котова.

– В этом году за парты челябинских школ сядут 152 тысячи юных горожан, из которых почти 17 тысяч сделают это впервые. — рассказала мэр. — Еще 77 тысяч дошколят будут посещать детские сады. С ними будут работать более 17 тысяч наших замечательных педагогов. Челябинску есть чем гордиться! Наши школьники - постоянные участники и победители российских и мировых интеллектуальных состязаний, призеры спортивных соревнований различного уровня, а педагоги все чаще и чаще побеждают в конкурсах профессионального мастерства.

Наталья Котова пожелала будущим выпускникам отлично подготовиться к экзаменам, а первоклассникам — успешно адаптироваться к новой жизни и получить от школы лучшие впечатления.

— Пусть 1 сентября станет для каждого самым радостным праздником, символизирующим новый этап жизни, а наступающий учебный год станет продуктивным, — заключила глава города.

8:48

До школы не везде удобно добраться на машине. Сервис «Яндекс.Пробки» оценивает интенсивность дорожных заторов в 5 баллов Движение затруднено рядом со школами №154, №15, №147, лицеем №67.

Карта: Яндекс.Пробки

8:56

В ОЦ №2 линейка будет в актовом зале для первоклассников, у учеников остальных классов —только классные часы по кабинетам.

8:57

Корреспондент КП-Челябинск пробежался по цветочным магазинам в центре города и удивился: традиционных очередей и ажиотажа он не увидел.

— Покупают, но как в обычный будний день. Все, кто хотел, взяли вчера, — прокомментировала продавец в одном из цветочных.

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