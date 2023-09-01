Погода подпортила праздничное настроение
Фото: Вадим АРХИПОВ
Наступило 1 сентября, и тысячи челябинских школьников отправились на линейки в свои учебные заведения. Костюмчик с иголочки и букет для учителя — базовый набор в этот день. «КП-Челябинск» посетила несколько школ, чтобы посмотреть, где и как проходят линейки. В этой статье мы будем публиковать фото и видео с праздника.
В прошлом году 1 сентября было очень жарким. А в этот раз синоптики обещали пасмурную и холодную погоду. В связи с этим, многие школы решили перенести линейки в помещения и провести их в спортзалах и актовых залах.
9:22
В ОЦ №2 сегодня сделали несколько линеек
Фото: Вадим АРХИПОВ
Родители и учителя спешат запечатлеть торжественный момент
Фото: Вадим АРХИПОВ
Дети на сцене спели песню «Малявка»
Фото: Вадим АРХИПОВ
9:10
ОЦ № 2: линейка началась с команды «Смирно», внесения флага на сцену и гимна России.
Директор образовательного центра Юрий Терин:
— Сегодня 500 мальчишек и девчонок стали первоклассниками нашего образовательного центра! Вам несказанно повезло! Вы будете учиться в одной из самых больших, лучших школ Челябинска и области. Желаю вам хорошо учиться, раскрыть себя как личности яркие и созидательные!
Директор ОЦ №2 Юрий Терин
Фото: Вадим АРХИПОВ
Школьников провожают родители, бабушки и дедушки
Фото: Вадим АРХИПОВ
Безопасность превыше всего!
Фото: Вадим АРХИПОВ
Возле школ дежурят сотрудники ГИБДД
Фото: Вадим АРХИПОВ
9:05
— Вообще с цветами людей нет, все хмурые и с зонтами, — передает наш корреспондент.
9:00
«Как в обычный будний день»
Корреспондент КП-Челябинск пробежался по цветочным магазинам в центре города и удивился: традиционных очередей и ажиотажа он не увидел.
— Покупают, но как в обычный будний день. Все кто хотел, взяли вчера, — рассказала продавец.
8:30
Льет дождь. Возле ОЦ №7 родители заранее собрались на линейку, которая начнется в 9:00. Линейка в актовом зале будет только для первых и 11-х классов. Родителей пустят по одному от класса, чтобы сделать фото. Обещают трансляцию в соцсети.
Фото: Ольга Щапина
8:40
С Днем знаний челябинцев поздравила глава города Наталья Котова.
– В этом году за парты челябинских школ сядут 152 тысячи юных горожан, из которых почти 17 тысяч сделают это впервые. — рассказала мэр. — Еще 77 тысяч дошколят будут посещать детские сады. С ними будут работать более 17 тысяч наших замечательных педагогов. Челябинску есть чем гордиться! Наши школьники - постоянные участники и победители российских и мировых интеллектуальных состязаний, призеры спортивных соревнований различного уровня, а педагоги все чаще и чаще побеждают в конкурсах профессионального мастерства.
Наталья Котова пожелала будущим выпускникам отлично подготовиться к экзаменам, а первоклассникам — успешно адаптироваться к новой жизни и получить от школы лучшие впечатления.
— Пусть 1 сентября станет для каждого самым радостным праздником, символизирующим новый этап жизни, а наступающий учебный год станет продуктивным, — заключила глава города.
8:48
До школы не везде удобно добраться на машине. Сервис «Яндекс.Пробки» оценивает интенсивность дорожных заторов в 5 баллов Движение затруднено рядом со школами №154, №15, №147, лицеем №67.
Карта: Яндекс.Пробки
8:56
В ОЦ №2 линейка будет в актовом зале для первоклассников, у учеников остальных классов —только классные часы по кабинетам.
8:57
Корреспондент КП-Челябинск пробежался по цветочным магазинам в центре города и удивился: традиционных очередей и ажиотажа он не увидел.
— Покупают, но как в обычный будний день. Все, кто хотел, взяли вчера, — прокомментировала продавец в одном из цветочных.
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