«После первого же сезона купил билет в Россию»: Егор Яковлев — о новом тренере «Металлурга», жизни в Америке и звездой болезни

Капитан «Металлурга» Егор Яковлев на радио «Комсомольская правда-Челябинск» Фото: Егор ИВЛЕВ

У Егора Яковлева «джентльменский набор». Он Олимпийский чемпион, чемпион мира и обладатель Кубка Гагарина. Воспитанник магнитогорского хоккея – один из самых титулованных хоккеистов России, в августе, в разгар тренировочного сезона переквалифицировался в «артиста». Точнее, сыграл самого себя в проекте «Лица страны» на Матч ТВ. В 15-минутный мини-фильм вошло все: детство, первые шаги в хоккее, первые победы, эмоции, рассуждения о наградах высших достоинств, семья, дом, хоккейная философия, родная Магнитка…

Егор Яковлев на коньках с 4 лет, и успешно играл в составе юношеского «Металлурга». Фото соцсети

В ШТАТАХ МНОГО НАИГРАННОГО

— Как готовлюсь к матчам? Стараюсь особо не загружаться. Живу, собираюсь, как говорят, в моменте. Непосредственно перед выходом на лед. Мандраж перед игрой — это хорошо. Если у меня его не будет, значит уже что-то не так. Выходишь на лед и многое делаешь на автомате, все отточено, решения принимаются за доли секунды, — говорит по ходу фильма Егор Яковлев. — А поставил меня на коньки отец года в четыре. Как себя помню, не расставался с клюшкой, ни летом, ни зимой. Пару раз по юношам в составе «Металлурга» становился победителем первенства России… Детство закончилось, когда в 16 лет я переехал в спортинтернат в Казань. Потом играл в разных командах. В НХЛ за «Нью Джерси Девилз» провел один сезон. Ну, не хватает в Штатах какой-то душевности, общения, много там какой-то фальши, наигранности. Поэтому после первого же сезона купил билет на ближайший рейс обратно до России. Вернулся на родину, играть за родной «Металлург». Уже три года здесь. Я люблю этот город. Горжусь тем, что играю за «Магнитку». Строю дом неподалеку от города, воспитываю сына. Федор — мальчишка подвижный. Ходил в гимнастику, играет в футбол, но сейчас его все больше к хоккею тянет. Я не настаиваю. Пусть пробует, если понравится.

Егор Яковлев год выступал в составе клуба НХЛ «Нью Джерси Дэвилз». Фото соцсети

ОСТАЛСЯ САМИМ СОБОЙ

После выхода фильма на экраны «Лица страны» и окончания Кубка губернатора Челябинской области Егор Яковлев стал гостем программы «Овертайм» с Алиной Покровской на радио «Комсомольская правда-Челябинск» (95,3 FM).

Капитан «Металлурга» Егор Яковлев стал гостем эфира на радио «Комсомольская правда-Челябинск» Фото: Егор ИВЛЕВ

В эфире Егор рассказал, что этот фильм снимали три дня. В самый разгар тренировочного процесса в Магнитогорске, и что это очень трудоемкий процесс, где устаешь не меньше, чем на тренировках. Говорит, в кадре просто оставался самим собой.

Егор Яковлев, как и подобает Олимпийскому чемпиону, спокойный, сдержанный, уверенный в себе парень. Точно также он отвечал и на наши вопросы.

— Кубок губернатора в Челябинске — это почти домашний турнир, где команды дорабатывают свой тренировочный процесс. Главное, подойти к чемпионату КХЛ в нужной, оптимальной форме и без травм, — начал разговор Егор Яковлев.

СОЦСЕТИ ДЛЯ ИГРОКОВ ЭТО ПОЛЕЗНО

Кстати, в этом году главным тренером магнитогорского «Металлурга» назначен Андрей Разин, который в свое время был одним из кандидатов на должность наставника «Трактора». Довольно эксцентричный Разин интересен еще и тем, что активно ведет свои странички в социальных сетях.

— Не заставляет ли Разин игроков быть такими же активными на просторах интернета, как он?

— Пока то, что я заметил у нового тренера — это новые упражнения, новые формы нагрузки. У нас к тому же поменялся и тренер по физподготовке. Что касается соцсетей, то сейчас и время такое, что профессиональным хоккеистам нужна большая открытость, большая активность на своих страничках. Чтобы болельщики видели нас не только на льду, но и вне площадки. Ведь мы играем для болельщиков, и многие хотят знать больше про своих игроков. А не только сухие цифры статистики. Это, согласитесь, еще и дополнительная узнаваемость. В лиге есть игроки, которые очень активны в соцсетях. Например, Панин из «Салавата Юлаева», Слепышев из ЦСКА, Миронов из московского «Динамо». Вот и в фильме на Матч-ТВ меня показали, как говорится, вне хоккея.

Егорс Яковлев получил приз КХЛ, как самый активный пользователь соцсетей. Фото ХК «Металлург»

ПОЧЕМУ ОТПУСК ТАКОЙ МАЛЕНЬКИЙ

Отвечая на вопрос, как игроки переносят предсезонные нагрузки, Егор Яковлев предположил, что, возможно, в скором времени сроки предсезонных сборов будут еще более сжатые, а не полтора месяца, как нынче.

— Сейчас все парни профессионально подходят к своей работе. Держат себя в форме даже во время отпусков. После готовятся индивидуально. А сокращение сроков предсезонных сборов позволит игрокам больше времени проводить со своими семьями, с детьми. Сезон и так довольно длинный, и придется часто отлучаться из дома.

— Егор, а где и как провели отпуск?

— Семьей ездили в Калифорнию. Показал сыну Диснейленд. Море, пляжи. Впечатлений всем хватило. Потом отдыхали дома в Магнитогорске и на Банном.

— Как восстанавливаетесь после тренировок, после напряженных игр?

— Восстановление очень важно. И для меня здесь главное суметь переключиться. Развивающие книги, какие-нибудь сериалы.

Егор Яковлев в гостях в родной магнитогорской школе. Фото ХК «Металлург»

ЛУЧШИЙ ПОДАРОК — ВЫХОДНОЙ

— У вас день рождения приходится на начало сезона – 17 сентября. Как отмечаете эту дату?

— По-разному бывает. Как-то раз времени вообще не было. И праздник отложил на лето (смеется). Нередко день рождения попадает на дальневосточный выезд. Тут вообще не до тортиков. Так, ребята в команде за руку поздравят, и все.

— А какой самый желанный подарок?

— Наверное, полноценный выходной (смеется).

Несколько лет назад Егор Яковлев вернулся в родной «Металлург". Фото ХК «Металлург»

ИГРАТЬ ПРОТИВ СИЛЬНЕЙШИХ

— Егор, у вас есть уже все титулы и звания в спорте. Чего еще хотелось бы добиться?

— Конечно, хотелось бы еще сыграть на международной арене против сильнейших сборных мира.

Егор Яковлев с партнерами по сборной России после победы на Олимпиаде в Корее (2018). Фото соцсети

— Какой трофей самый ценный для вас, какой гол самый-самый?

— Сложно сказать. Если говорить про Олимпийские игры, то в 2022 году было много закулисных игр. Мы ведь могли вообще не поехать тогда в Пекин. Там завоевали «серебро». А в 2018 в Корее, когда мы олимпийской сборной завоевали золотые награды, эмоций от победы было на порядок больше. Еще бы. Мы отыгрались за минуту до конца основного времени матча, и вырвали победу в овертайме. До этого было «золото» чемпионата мира. Это круто. Сейчас для меня главное принести как можно больше пользы родному «Металлургу». А что до голов, то это, наверное, первая шайба в КХЛ, и, конечно решающие.

Егоря Яковлев в составе сборной России добился больших успехов. Фото ФХР

НЕЛЬЗЯ ИГРАТЬ, СПУСТЯ РУКАВА

— Вы стали победителем Кубка Гагарина в составе питерского СКА в 2017 году. Не было головокружения от успехов, «звездной болезни»?

— Было немного. Так «качнуло» чуток (улыбается). Но, помню, окружение меня вернуло на землю. Друзья одернули, на место поставили. Если ты считаешь, что уже всего добился, выходишь на игры, на тренировки спустя рукава, то ты уже не профессиональный спортсмен, и нужно подумывать об уходе из спорта. Я этой звездной болезни, уверен, избежал.

— В новом сезоне отправляетесь с «Металлургом» за Кубком Гагарина?

— Все команды ставят цель выиграть главный трофей лиги. Но победитель только один. Мне повезло, что я сейчас в родном городе, в родной команде. Здесь свои болельщики. На матчи приходит и много знакомых, родственников. Моя школьная учительница старается не пропускать ни одного домашнего матча. Все очень поддерживают. Стараешься еще больше. Будем биться за победу!

Школьный учитель Егора Яковлева старается не пропускать ни одного домашнего матча «Металлурга». Фото ХК «Металлург»

— Что пожелаете перед началом сезона читателям «Комсомолки», болельщикам?

— Болейте за спорт, за хоккей. Ставьте перед собой цель и идите к ней. А еще воспитывайте детей. Родители, считаю, не должны видеть в своих детях какие-то бизнес-проекты, а просто воспитывать их порядочными людьми, прививать любовь к спорту.

ДОСЬЕ «КП»

Егор Яковлев. 31 год. Защитник. Родился в Магнитогорске. Играл за клубы КХЛ «Ак Барс» (Казань), «Локомотив» (Ярославль), СКА (Санкт-Петербург), «Нью Джерси Девилз» (НХЛ), с 2019 года – в магнитогорском «Металлурге», капитан команды.

Олимпийский чемпион (2018), чемпион мира (2014), обладатель Кубка Гагарина (2017), победитель Всемирной Универсиады (2011). Серебряный призер чемпионата мира (2015) и Олимпийских игр (2022).

КСТАТИ

Уже завтра, 2 сентября магнитогорский «Металлург» в Екатеринбурге сыграет с местным «Автомобилистом», 5, 7, 9 и 11 сентября также на выезде поочередно с ЦСКА, московским «Динамо», «Витязем» и «Салаватом Юлаевым». В Магнитогорске первый домашний матч «Металлург» проведет 14 сентября с тольяттинской «Ладой».

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